"Еще не достигли дна". Бывший российский вице-премьер заявил, что самый тяжелый период кризиса в РФ только начинается

В ближайшие месяцы малому и среднему российскому бизнесу придется очень тяжело, компании начнут закрываться. Такое мнение высказал бывший замглавы правительства России, председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

В России только начинается самый тяжелый период кризиса, вызванный распространением COVID-19. Об этом в ходе международного промышленного марафона "Иннопром онлайн" 7 июля заявил председатель фонда "Сколково", бывший заместитель председателя правительства России экономист Аркадий Дворкович, информирует ТАСС.

По его словам, оптимисты полагают, что Россия сейчас на низшей точке, тогда как Европа уже выходит из кризиса. Сам Дворкович думает, что в РФ "еще не достигли дна".

Сложнее всего придется малому и среднему бизнесу, прогнозирует экс-вице-премьер. К концу лета и осенью такие компании постепенно начнут закрываться; при этом крупные фирмы в эти же сроки станут наращивать производство, однако будут все еще очень далеки от докризисных уровней, заявил глава фонда "Сколково".

По его словам, правительству придется "выбирать приоритеты".

В мае аналитики агентства Bloomberg спрогнозировали, что падение ВВП России во втором квартале 2020 года составит 16%, что станет худшим квартальным показателем с начала 1990-х. Правительство РФ предрекало экономический рост в 2020 году, напомнило агентство. По итогам первого квартала увеличение ВВП страны составило 1,6%.