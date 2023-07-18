ЕСПЧ отказал в удовлетворении иска по делу "Россия против Украины"

В Минюсте пояснили, что это дело возникло на основании заявления, поданного против Украины правительством страны агрессора России 22 июля 2021 года по статье 33 (межгосударственные дела) Европейской конвенции по правам человека. Эта жалоба России – единственная межгосударственная жалоба против Украины. Она выдвинута по 10 группам обвинений.

РФ обвиняла Украину в якобы административных практиках "убийств, похищений, принудительного переселения, вмешательства в избирательное право, ограничениях на использование русского языка и нападения на российские посольства и консульства".

Также Россия пыталась приписать Украине ответственность за крушение авиалайнера MH17, так как Украина "не закрыла воздушное пространство".

Кроме того, Москва жаловалась на блокировку Северо-Крымского канала и просила ЕСПЧ применить временные меры, в частности обязать Украину возобновить подачу воды в Крым и прекратить "притеснения" в использовании русского языка. Суд сразу отказал в этом.

Уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко объяснила, что при подаче иска и ходатайства об обеспечительных мерах заявитель должен доказать суду существование действительного риска нарушений прав, предусмотренных Европейской конвенцией по правам человека, и подтвердить это доказательствами.

23 июля 2021 года ЕСПЧ сразу отклонил прошение об обеспечительных мерах, четко указав, что Россия не предоставила доказательств "серьезного риска невосполнимого ущерба основополагающим правам человека по Европейской конвенции". Кроме того, Россия подала все исковые документы на русском языке. ЕСПЧ неоднократно давал указания подать все документы на официальных языках его работы – английском или французском, однако Россия постоянно оттягивала их предоставление, отметила Сокоренко.

Заместитель министра юстиции Ирина Мудра отметила, что исключение РФ из состава Совета Европы в марте 2022 года не помешало ЕСПЧ принять решение продолжить рассматривать дела в отношении страны-агрессора, которые были в его производстве.

"ЕСПЧ дал четкий сигнал, что осуществлять правосудие он продолжит", – подчеркнула Мудра.

После тщательного исследования представленных материалов и доказательств, а также учитывая поведение России и отсутствие какого-либо сотрудничества с марта 2022 года, ЕСПЧ отказал в удовлетворении иска в полном объеме и изъял его из реестра дел, отмечают в Минюсте.