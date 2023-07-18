ГОРДОН
 
 
МИР

ЕСПЧ отказал в удовлетворении иска по делу "Россия против Украины"

ЕСПЧ вынес решение по иску РФ против Украины
ЕСПЧ вынес решение по иску РФ против Украины
Фото: EPA

Европейский суд по правам человека отказал в удовлетворении исковых требований в полном объеме по делу "Россия против Украины". Об этом 18 июля сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

В Минюсте пояснили, что это дело возникло на основании заявления, поданного против Украины правительством страны агрессора России 22 июля 2021 года по статье 33 (межгосударственные дела) Европейской конвенции по правам человека. Эта жалоба России – единственная межгосударственная жалоба против Украины. Она выдвинута по 10 группам обвинений.

РФ обвиняла Украину в якобы административных практиках "убийств, похищений, принудительного переселения, вмешательства в избирательное право, ограничениях на использование русского языка и нападения на российские посольства и консульства".

Также Россия пыталась приписать Украине ответственность за крушение авиалайнера MH17, так как Украина "не закрыла воздушное пространство".

Кроме того, Москва жаловалась на блокировку Северо-Крымского канала и просила ЕСПЧ применить временные меры, в частности обязать Украину возобновить подачу воды в Крым и прекратить "притеснения" в использовании русского языка. Суд сразу отказал в этом.

Уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко объяснила, что при подаче иска и ходатайства об обеспечительных мерах заявитель должен доказать суду существование действительного риска нарушений прав, предусмотренных Европейской конвенцией по правам человека, и подтвердить это доказательствами.

23 июля 2021 года ЕСПЧ сразу отклонил прошение об обеспечительных мерах, четко указав, что Россия не предоставила доказательств "серьезного риска невосполнимого ущерба основополагающим правам человека по Европейской конвенции". Кроме того, Россия подала все исковые документы на русском языке. ЕСПЧ неоднократно давал указания подать все документы на официальных языках его работы – английском или французском, однако Россия постоянно оттягивала их предоставление, отметила Сокоренко.

Заместитель министра юстиции Ирина Мудра отметила, что исключение РФ из состава Совета Европы в марте 2022 года не помешало ЕСПЧ принять решение продолжить рассматривать дела в отношении страны-агрессора, которые были в его производстве.

"ЕСПЧ дал четкий сигнал, что осуществлять правосудие он продолжит", – подчеркнула Мудра.

После тщательного исследования представленных материалов и доказательств, а также учитывая поведение России и отсутствие какого-либо сотрудничества с марта 2022 года, ЕСПЧ отказал в удовлетворении иска в полном объеме и изъял его из реестра дел, отмечают в Минюсте.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. 24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. 

ЕСПЧ рассматривает четыре дела, в которых Украина является истцом против РФ: по захвату части Восточной Украины с 2014 года и полномасштабного вторжения с февраля 2022 года, по Крыму, по захвату военных моряков и по политике убийств оппонентов.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, ЕСПЧ, MH17, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мишина снялась в мокрой одежде и рассказала об избавлении от шаблонов
Мишина снялась в мокрой одежде и рассказала об избавлении от шаблонов
Дорофеева стала четвертым тренером шоу "Голос країни". В 11-м сезоне участник из ее команды стал победителем проекта
Дорофеева стала четвертым тренером шоу "Голос країни". В 11-м сезоне участник из ее команды стал победителем проекта
Галина ГРИШИНА
Река Днепр вдохновила Лободу на новый сингл
Река Днепр вдохновила Лободу на новый сингл
Томаты с белыми жесткими прожилками. Можно ли их есть?
Томаты с белыми жесткими прожилками. Можно ли их есть?
Харьковскому театру "Березіль" урезали финансирование, а возмещение зарплат возложили на страну-агрессор
Харьковскому театру "Березіль" урезали финансирование, а возмещение зарплат возложили на страну-агрессор
Галина ГРИШИНА
Как выбрать вкусный арбуз. Лайфхаки
Как выбрать вкусный арбуз. Лайфхаки
Галина ГРИШИНА
Молодой картофель с маком и шкварками. Старинный рецепт
Молодой картофель с маком и шкварками. Старинный рецепт
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук в платье прыгнула в бассейн
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук в платье прыгнула в бассейн
В сети показали новые свадебные фото Дорофеевой и Кацурина
В сети показали новые свадебные фото Дорофеевой и Кацурина
Галина ГРИШИНА
"Это вкусно". Как за 45 минут приготовить кабачковый пирог. Рецепт из семи ингредиентов
"Это вкусно". Как за 45 минут приготовить кабачковый пирог. Рецепт из семи ингредиентов
Галина ГРИШИНА
51-летняя Вергара разводится с 46-летним мужем после семи лет брака
51-летняя Вергара разводится с 46-летним мужем после семи лет брака
Галина ГРИШИНА
37-летняя Лохан впервые стала матерью. Ребенок родился в Дубае
37-летняя Лохан впервые стала матерью. Ребенок родился в Дубае
Галина ГРИШИНА
21-летняя дочь Сумской окончила университет имени Карпенко-Карого. Актриса рассказала о ее будущей карьере
21-летняя дочь Сумской окончила университет имени Карпенко-Карого. Актриса рассказала о ее будущей карьере
Галина ГРИШИНА
  "Он более мягкий, не имеет резкого и острого вкуса". Дачница из Тернополя рассказала, как четвертый год выращивает гибридный чеснок рокамболь
  "Он более мягкий, не имеет резкого и острого вкуса". Дачница из Тернополя рассказала, как четвертый год выращивает гибридный чеснок рокамболь
Галина ГРИШИНА
Тринчер показала, как уговаривает мужа съесть кашу. Певица опубликовала забавное видео
Тринчер показала, как уговаривает мужа съесть кашу. Певица опубликовала забавное видео
Саливанчук показала, как выглядит ее отец
Саливанчук показала, как выглядит ее отец
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Никто не хочет умирать. Но люди идут и защищают". Бурмака отреагировала на слова Винника и Кошевого о том, что они не предназначены для войны (438797)
2
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с женой президента Южной Кореи выбрала костюм от украинского производителя. Фото (215528)
3
Александре Зеленской – 19 лет. Близкая подруга дочери президента Украины рассказала о ее характере и отношениях в их семье. Фото (158100)
4
"Она тот, кто безумно ждет и желает". Подоляк рассказал о своей жене и показал их новое совместное фото (74439)
5
"На прошлой неделе был грех". Кулеба рассказал, почему никогда не завтракает, за сколько минут съедает свой обед и как грешит по ночам (49130)
6
Режиссер харьковского театра уехала жить и работать в РФ. Глава Харьковской ОВА аннулировал грамоту, которой наградил ее в марте (27275)
7
"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле (24612)
8
Никитюк снялась в леопардовом нижнем белье. Фото из спальни (21030)
 
 
 
 