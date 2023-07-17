ГОРДОН
 
 
МИР

Эстония закупит для своих вооруженных сил боеприпасов на €1,2 млрд

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эстония планирует закупить реактивные системы залпового огня HIMARS и ракетный комплекс ПВО средней дальности
Эстония планирует закупить реактивные системы залпового огня HIMARS и ракетный комплекс ПВО средней дальности
Фото: depositphotos.com

Эстония в течение 2024–2027 годов закупит для своих вооруженных сил боеприпасов на рекордную сумму €1,2 млрд. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

Закупки будут осуществляться в рамках нового плана развития оборонной сферы страны, которую утвердил глава ведомства Ханно Певкур. Кроме боеприпасов, согласно плану, Эстония планирует закупить реактивные системы залпового огня HIMARS и ракетный комплекс ПВО средней дальности. 

Как говорится в сообщении пресс-службы, планами развития предусмотрены также реконструкция взлетно-посадочной полосы на авиабазе Эмари. Кроме того, начнется строительство новых казарм, складов боеприпасов, а также мобилизационных военных складов, пройдет замена сторожевого корабля Pikker, намечено увеличение софинансирования проектов в оборонной промышленности.

Министр обороны Эстонии Певкур отметил, что инвестиции государства в оборону резко выросли в связи войной, которую против Украины начала страна-агрессор Россия. Он подчеркнул, что война в Украине показывает в какие возможности Эстонии нужно инвестировать.

"Мы приобретаем значительно больше оружия, боеприпасов и оборудования, но также важно, что мы инвестируем в людей и инфраструктуру... Сделать это позволяет повышение расходов на государственную оборону до 3% ВВП", – сказал Певкур.

В министерстве подчеркнули, что план развития ведомства на 2024–2027 годы основан на 10-летнем плане развития национальной обороны и рекомендациях НАТО.

Контекст:

Опасность военного давления России на страны Балтии и риски в сфере безопасности для этих стран возросли в среднесрочной и долгосрочной перспективе, говорилось в ежегодном докладе Службы внешней разведки Эстонии. В разведке считают, что пока военное нападение РФ на Эстонию маловероятно. Но в то же время там считают, что Эстонии важно продемонстрировать военную готовность, чтобы отбить у России соблазн проверить гарантии безопасности Альянса.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Эстония, военные, ПВО, боеприпасы, HIMARS, Ханно Певкур
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тринчер показала, как уговаривает мужа съесть кашу. Певица опубликовала забавное видео
Тринчер показала, как уговаривает мужа съесть кашу. Певица опубликовала забавное видео
Саливанчук показала, как выглядит ее отец
Саливанчук показала, как выглядит ее отец
Галина ГРИШИНА
Остапчук с новой девушкой приступил к ремонту в доме, который покупал с бывшей женой. Экс-супруга пригрозила ему судом: Кто-то хочет все себе
Остапчук с новой девушкой приступил к ремонту в доме, который покупал с бывшей женой. Экс-супруга пригрозила ему судом: Кто-то хочет все себе
Галина ГРИШИНА
"Если я знаю, что такое любовь, то это благодаря тебе". Свитолина и Монфис поздраивли друг друга со второй годовщиной брака
"Если я знаю, что такое любовь, то это благодаря тебе". Свитолина и Монфис поздраивли друг друга со второй годовщиной брака
Галина ГРИШИНА
Льняная детокс-каша. Пошаговый рецепт
Льняная детокс-каша. Пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Мендель рассказала, какой была ее зарплата во время работы пресс-секретарем Зеленского
Мендель рассказала, какой была ее зарплата во время работы пресс-секретарем Зеленского
Галина ГРИШИНА
"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле
"Вы получите обильный хороший урожай". Сделайте эту простую подкормку томатов в июле
Никитюк снялась в леопардовом нижнем белье. Фото из спальни
Никитюк снялась в леопардовом нижнем белье. Фото из спальни
"Вода в бассейне". Летний маникюр с необычным эффектом
"Вода в бассейне". Летний маникюр с необычным эффектом
Если на яблоках появились такие пятна, можно потерять весь урожай. Эксперты рассказали, как защитить яблони во время созревания плодов
Если на яблоках появились такие пятна, можно потерять весь урожай. Эксперты рассказали, как защитить яблони во время созревания плодов
Галина ГРИШИНА
Жена Чарльза III отмечает 76-летие. Это ее первый день рождения в статусе королевы. Новые фото
Жена Чарльза III отмечает 76-летие. Это ее первый день рождения в статусе королевы. Новые фото
Галина ГРИШИНА
Дорофеева отреагировала на комментарий подписчицы, раскритиковавшей ее за публичную демонстрацию нижнего белья
Дорофеева отреагировала на комментарий подписчицы, раскритиковавшей ее за публичную демонстрацию нижнего белья
"Консервация для ленивых". Как приготовить вкусные кабачки по-корейски
"Консервация для ленивых". Как приготовить вкусные кабачки по-корейски
"Дедушка уважаемый человек в стране". 16-летняя внучка секретаря СНБО Данилова рассказала, кто оплачивает ее карьеру певицы
"Дедушка – уважаемый человек в стране". 16-летняя внучка секретаря СНБО Данилова рассказала, кто оплачивает ее карьеру певицы
Галина ГРИШИНА
  "Очень легко и без вреда для волос". Как быстро сделать из прямых волос роскошные локоны
  "Очень легко и без вреда для волос". Как быстро сделать из прямых волос роскошные локоны
"Не считайте чужих денег и не думайте о чужой жизни. Живите свою". Ребрик показала фото с отдыха за границей
"Не считайте чужих денег и не думайте о чужой жизни. Живите свою". Ребрик показала фото с отдыха за границей
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Никто не хочет умирать. Но люди идут и защищают". Бурмака отреагировала на слова Винника и Кошевого о том, что они не предназначены для войны (425934)
2
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с женой президента Южной Кореи выбрала костюм от украинского производителя. Фото (203265)
3
Александре Зеленской – 19 лет. Близкая подруга дочери президента Украины рассказала о ее характере и отношениях в их семье. Фото (153558)
4
"Как трудно было молчать". Завадюк рассказал, когда Дорофеева на самом деле вышла замуж за Кацурина (99506)
5
"Она тот, кто безумно ждет и желает". Подоляк рассказал о своей жене и показал их новое совместное фото (72069)
6
"На прошлой неделе был грех". Кулеба рассказал, почему никогда не завтракает, за сколько минут съедает свой обед и как грешит по ночам (48584)
7
Вот как с помощью дрожжей можно повысить урожайность огурцов и помидоров. Эксперты рассказали об эффективной подкормке (42057)
8
"Люблю и радуюсь". Ефросинина показала, в каком платье была на тайной свадьбе Дорофеевой и Кацурина. Видео (29929)
 
 
 
 