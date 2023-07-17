Эстония закупит для своих вооруженных сил боеприпасов на €1,2 млрд

Закупки будут осуществляться в рамках нового плана развития оборонной сферы страны, которую утвердил глава ведомства Ханно Певкур. Кроме боеприпасов, согласно плану, Эстония планирует закупить реактивные системы залпового огня HIMARS и ракетный комплекс ПВО средней дальности.

Как говорится в сообщении пресс-службы, планами развития предусмотрены также реконструкция взлетно-посадочной полосы на авиабазе Эмари. Кроме того, начнется строительство новых казарм, складов боеприпасов, а также мобилизационных военных складов, пройдет замена сторожевого корабля Pikker, намечено увеличение софинансирования проектов в оборонной промышленности.

Министр обороны Эстонии Певкур отметил, что инвестиции государства в оборону резко выросли в связи войной, которую против Украины начала страна-агрессор Россия. Он подчеркнул, что война в Украине показывает в какие возможности Эстонии нужно инвестировать.

"Мы приобретаем значительно больше оружия, боеприпасов и оборудования, но также важно, что мы инвестируем в людей и инфраструктуру... Сделать это позволяет повышение расходов на государственную оборону до 3% ВВП", – сказал Певкур.

В министерстве подчеркнули, что план развития ведомства на 2024–2027 годы основан на 10-летнем плане развития национальной обороны и рекомендациях НАТО.