Экс-главнокомандующие странами НАТО призывают определить дорожную карту вступления Украины в блок

Будущее вступление Украины в НАТО поддерживают 22 страны из 31, входящей в блок Фото: depositphotos.com

Среди подписантов обращения: генерал армии Эстонии в отставке, экс-командующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас, генерал армии Польши в отставке, экс-командующий вооруженными силами Польши Мячеслав Гоцул, генерал армии США в отставке, экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

Саммит в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля, – это возможность для государств – членов НАТО "обезопасить будущее Альянса и Европы", говорится в заявлении.

"Мы, те, кто поставили свои подписи, призываем государства – члены НАТО определить конкретную дорожную карту для вступления Украины в НАТО в самом ближайшем будущем", – сказано в документе.

Подписанты отметили, что несмотря на действия страны-агрессора России, Украина смогла укрепить собственные государственные институты и продемонстрировала готовность сохранить собственную независимость.

"НАТО должен приветствовать Украину с распростертыми объятьями и помочь ей выполнить обязательства и обязанности полноправного члена НАТО. Это единственный реальный способ гарантировать мир в Европе перед лицом безжалостной российской агрессии", – говорится в обращении.