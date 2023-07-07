Экс-главнокомандующие странами НАТО призывают определить дорожную карту вступления Украины в блок

Среди подписантов обращения: генерал армии Эстонии в отставке, экс-командующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас, генерал армии Польши в отставке, экс-командующий вооруженными силами Польши Мячеслав Гоцул, генерал армии США в отставке, экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес.
Саммит в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля, – это возможность для государств – членов НАТО "обезопасить будущее Альянса и Европы", говорится в заявлении.
"Мы, те, кто поставили свои подписи, призываем государства – члены НАТО определить конкретную дорожную карту для вступления Украины в НАТО в самом ближайшем будущем", – сказано в документе.
Подписанты отметили, что несмотря на действия страны-агрессора России, Украина смогла укрепить собственные государственные институты и продемонстрировала готовность сохранить собственную независимость.
"НАТО должен приветствовать Украину с распростертыми объятьями и помочь ей выполнить обязательства и обязанности полноправного члена НАТО. Это единственный реальный способ гарантировать мир в Европе перед лицом безжалостной российской агрессии", – говорится в обращении.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Будущее вступление Украины в НАТО поддерживают 22 страны из 31, входящей в блок, сообщили в Офисе президента Украины 6 июля.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что если лидеры НАТО не готовы пригласить Украину на саммите в Вильнюсе в Альянс, они должны четко заявить, когда это произойдет.