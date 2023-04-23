Евгений Киселев: Не удивлюсь, если круг общения Путина ну совсем ограничен. Не уверен, что Шойгу, Бортников или другие силовики могут просто так ему позвонить

Киселев: Это известная максима, что чем выше сидит политический лидер и чем авторитарнее его режим, тем он более одинок Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Очевидно, что Путин находится в некотором смысле в добровольной изоляции. Эта изоляция началась в связи с COVID, когда он фактически отгородился от мира разного рода, как он выразился, санитарными ограничениями. Очевидно, что Путин минимизировал свое общение с внешним миром. Хотя оно у него и так-то было достаточно ограниченное. Это известная такая максима о том, что чем выше сидит политический лидер и чем авторитарнее его режим, тем он более одинок. Одиночество авторитарного лидера – такой совершенно литературный сюжет, достойный пера многих писателей", – сказал Киселев.

Телеведущий предположил, что ранее Путин достаточно тесно общался с премьер-министром Михаилом Мишустиным (по его информации, встречи Путина и Мушистина происходили каждую неделю), главой администрации президента Антоном Вайно, его заместителями Сергеем Кириенко и Алексеем Громовым, "вполне вероятно", начальником личной охраны и пресс-секретарем Дмитрием Песковым.

"Но я совершенно не уверен, что сейчас именно так обстоит дело. Я не удивлюсь, если круг его общения ну совсем-совсем ограничен. Во всяком случае я не уверен, например, что министр обороны Сергей Шойгу, или директор ФСБ [Александр] Бортников, или какие-то другие силовики (не говоря уже о министре внутренних дел [Владимире] Колокольцеве) могут просто так взять позвонить Путину и их тут же соединят", – сказал Киселев.

По его информации, в приемной у Путина сидят не секретари, а адъютанты – офицеры Федеральной службы охраны РФ, которые по возрасту уже не могут заниматься охраной первых лиц государства, но "они при этом знают внутренние порядки, знают привычки своего подопечного".

Журналист описал, каким примерно может быть диалог адъютантов с теми, кто хочет поговорить с Путиным.

"Ну вот представьте: может, наверное, позвонить [cекретарь Совета безопасности РФ Николай] Патрушев (возможно, он даже по голосу и именам узнает этих самых адъютантов). "Что там начальник делает?" – "Да вроде, Николай Платонович, пока один". – "Ну, соедини меня, есть важный разговор, важная информация". Может быть, так это происходит, а может быть, происходит иначе. Адъютант говорит: "Он сейчас занят, я доложу, мы с вами свяжемся". При этом он может быть не занят, но адъютант знает, что он не в духе или, там, просил ни с кем не соединять. Это такие, знаете, кремлевские номенклатурные интриги и нравы", – сказал Киселев.

Он считает, что сейчас Путин может поддерживать более тесные контакты с Вайно, Патрушевым, возможно, бизнесменами "из круга питерских друзей" – Юрием Ковальчуком и братьями Ротенбергами.

"Хотя я в этом совершенно не уверен, потому что ходили разные слухи. Ходили слухи о том, что в какой-то момент напряглись отношения у Путина с Патрушевым, ходили слухи, что сложные отношения стали с Ковальчуком, который в какой-то момент считался чуть ли не самым доверенным и близким человеком. Никто точно ничего не знает", – констатировал Киселев.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube