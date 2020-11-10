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Евросоюз анонсировал реформирование Шенгенской зоны

Европейская комиссия рассмотрит возможное реформирование Шенгенской зоны, в частности, усиление контроля и управления внешними границами. К этому призывал президент Франции Эммануэль Макрон после серии атак в его стране.

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При реформировании Шенгенской зоны ожидается улучшение обмена информацией между властями государств членов ЕС
При реформировании Шенгенской зоны ожидается улучшение обмена информацией между властями государств – членов ЕС
Фото: depositphotos.com

Европейская комиссия организует первый Шенгенский форум, который определит основные направления реформирования Шенгенской зоны. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд 6 ноября, пишет Eurnews.

Форум продлится до начала декабря. В нем примут участие европейские депутаты, представители министерств внутренних дел стран – членов ЕС и других национальных властей.

Виганд также назвал основные элементы будущей стратегии для Шенгенской зоны. К ним относятся усиление контроля и управления внешними границами, укрепление сотрудничества и улучшение обмена информацией, особенно полицейской информацией, между властями государств – членов ЕС, взаимосвязанная европейская система управления границами, усиление поддержки со стороны соответствующих агентств ЕС и улучшение реализации решений.

5 ноября президент Франции Эммануэль Макрон призвал к пересмотру правил Шенгенского соглашения с целью усиления защиты внешних границ ЕС, пишет Le Figaro. Об этом он заявил в связи с недавними террористическими атаками во Франции – в Ницце и Авиньоне.

Нападения произошли почти через две недели после убийства профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории.

Шенгенская зона включает 26 европейских государств, отменивших пограничный контроль. Из стран ЕС в нее не входят Ирландия, Кипр, Хорватия, Румыния и Болгария, но она включает пять стран, не входящих в Евросоюз: Исландию, Швейцарию, Лихтенштейн, Великобританию и Норвегию.

Теги: теракт, Франция, Еврокомиссия, Шенгенская зона, Эммануэль Макрон
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