Евросоюз ввел санкции против россиян за кибератаки

Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников, которых подозревают в попытке атаки на компьютеры Организации по запрещению химического оружия, попали в санкционный список ЕС. Также наложены ограничения на структуру российского Генштаба, которую заподозрили в атаке на украинскую энергосистему.

Хакеров, связанных с ГРУ, преследуют и в Европе, и в США Фото: ЕРА

30 июля введены персональные санкции против четырех граждан России, причастных к кибератакам, направленным против интересов Европейского союза. Об этом говорится в сообщении в официальном журнале ЕС.

Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников подозреваются в попытке взлома компьютерной сети Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с использованием вирусов-вымогателей WannaCry, NotPetya и киберкампании Operation Cloud Hopper.

Также, как следует из документа, наложены санкции на Главный центр специальных технологий Главного управления Генштаба вооруженных сил России (бывшее ГРУ). Эта структура стоит за распространением вирусов NotPetya или EternalPetya в июне 2017 года, а также за кибератакой на украинские электрические сети зимой 2015–2016 годов, считают в Евросоюзе.

Власти Нидерландов 4 октября 2018 года объявили, что из страны были высланы четверо россиян, которые, по данным местных чиновников, планировали совершить кибератаку на ОЗХО. Подозреваемые Моренец, Серебряков, Сотников и Минин работали на российский Генштаб, заявили в министерстве обороны Нидерландов. В тот же день были опубликованы доказательства шпионской деятельности высланных россиян.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что ничего тайного в поездке обвиненных в шпионаже российских специалистов в Европу не было.

В минюсте США сообщили, что объектами атак этих сотрудников ГРУ были также:

Всемирное антидопинговое агентство;

Антидопинговое агентство США;

Канадский центр по спортивной этике;

Международная ассоциация легкоатлетических федераций;

Спортивный арбитражный суд;

Международная федерация футбола;

американская компания Westinghouse Electric Company.