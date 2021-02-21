Facebook удалила страницу вооруженных сил Мьянмы после убийства двух протестующих против военного переворота

20 февраля в Мьянме на очередных митингах против военного переворота были убиты двое протестующих. На следующий день соцсеть Facebook удалила страницу вооруженных сил Мьянмы.

Соцсеть Facebook 21 февраля удалила страницу вооруженных сил Мьянмы, которые устроили военный переворот в стране. Об этом агентству Reuters сообщил представитель компании.

Страница была удалена в соответствии со стандартами Facebook, запрещающими подстрекательство к насилию. Такое решение было принято на следующий день после того, как в Мьянме на протестах против переворота убили двух митингующих.

Официальное название вооруженных сил Мьянмы – Татмадау. Их страница True News на момент написания материала недоступна.

Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии "Национальная лига за демократию" и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.

После переворота в стране начались протесты. В связи с ними власти ограничили работу Facebook, Instagram, Messenger и некоторых серверов WhatsApp. 4 февраля власти Мьянмы поручили ввести блокировку Facebook и его сервисов для "сохранения стабильности" в стране.

14 февраля в Мьянме почти полностью отключили интернет.