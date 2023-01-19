Франция заблокировала счета российского пропагандистского телеканала RT

Федорова пояснила, что получила письмо из своего банка, в котором ей сообщалось, что все средства, находящиеся на счету канала, заморожены по требованию главного управления казначейства. Без денег RT (ранее Russia Today) становится невозможным выплачивать зарплату сотням сотрудников, а также счета поставщиков технических услуг, пишет издание.

Сообщается, что у сотрудников есть опасения не получить зарплаты в конце января остаться навсегда безработными из-за того, что они работали в СМИ со штампом пропагандиста.

Вмешательство минфина Франции является следствием девятого пакета европейских санкций, принятого в декабре и направленного на ограничение работы четырех российских каналов, обвиненных в манипулировании информацией и российской пропаганде, напоминает Le Monde.