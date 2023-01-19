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Франция заблокировала счета российского пропагандистского телеканала RT

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Французская редакция RT осталась без денег
Французская редакция RT осталась без денег
Фото: EPA

Президент и директор по информации канала RT France Ксения Федорова 18 января заявила, что канал не в состоянии продолжать деятельность "на тех же условиях, что и раньше". Об этом рассказал представитель канала французскому изданию Le Monde.

Федорова пояснила, что получила письмо из своего банка, в котором ей сообщалось, что все средства, находящиеся на счету канала, заморожены по требованию главного управления казначейства. Без денег RT (ранее Russia Today) становится невозможным выплачивать зарплату сотням сотрудников, а также счета поставщиков технических услуг, пишет издание.

Сообщается, что у сотрудников есть опасения не получить зарплаты в конце января остаться навсегда безработными из-за того, что они работали в СМИ со штампом пропагандиста. 

Вмешательство минфина Франции является следствием девятого пакета европейских санкций, принятого в декабре и направленного на ограничение работы четырех российских каналов, обвиненных в манипулировании информацией и российской пропаганде, напоминает Le Monde.

Контекст:

Совет Европейского союза 16 декабря утвердил девятый пакет санкций против России. Он включает ограничения против военно-промышленного и горнодобывающего секторов, а также запрет на экспорт беспилотников, но позволяет разморозить активы некоторых физлиц, "игравших важную роль в торговле продовольствием".

В девятом пакете санкций для противодействия пропаганде было решено отключить от эфира четыре российских телеканала и все другие платформы распространения.

Теги: Россия, Франция, санкции, Russia Today, российская пропаганда, война России против Украины
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