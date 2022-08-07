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Французский ученый выложил снимок слайса колбасы и подписал, что это фото "ближайшей к Солнцу звезды". Ему поверили

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Ученому казалось очевидным, что на этом снимке. Он извинился перед пользователями, которые решили, что речь действительно о звезде
Ученому казалось очевидным, что на этом снимке. Он извинился перед пользователями, которые решили, что речь действительно о звезде
Фото: Etienne KLEIN / Twitter

Известный физик и директор Французской комиссии по альтернативным источникам и атомной энергии Этьен Кляйн 31 июля в своем Twitter опубликовал фото ломтика колбасы и подписал его как снимок ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра.

Кляйн написал, что снимок "сделан" телескопом James Webb. А потом добавил: "Такой уровень детализации... День за днем открывается новый мир. Ну а когда наступает время аперитива, когнитивные предубеждения, кажется, работают на полную катушку... Остерегайтесь их".

Твит получил 18 тыс. лайков, более 5 тыс. человек поделились снимком.

Многие пользователи решили, что фото настоящее, написала 3 августа Le Point. Учитывая статус ученого, пользователи не могли подумать, что это была шутка. В комментарии Le HuffPost Кляйн объяснил, что на картинке, которую он выложил, – слайс колбасы чоризо.

3 августа Кляйн опубликовал снимок галактики Колесо Телеги, который действительно был сделан телескопом James Webb, в этом твите ученый подчеркнул, что фото настоящее, написав это слово прописными буквами.

"Я хотел бы извиниться перед теми, кто, возможно, был шокирован моей мистификацией, которая не была оригинальной. Это просто призыв к осторожности в отношении изображений, которые, кажется, говорят сами за себя", – добавил ученый.

Контекст:

James Webb – самый большой и самый мощный телескоп, его стоимость – $10 млрд. Этот телескоп наблюдает за объектами в основном в инфракрасном спектре, он примерно в 100 раз более чувствителен, чем его предшественник – космический телескоп Hubble, который 30 лет вращается вокруг Земли на расстоянии 547 км и работает в основном в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах волн и поэтому не может запечатлеть свет более дальней Вселенной.

James Webb был запущен 25 декабря 2021 года. 7–8 января 2022 года он развернул свое основное зеркало.

12 июля президент США Джо Байден презентовал первый снимок с телескопа. На следующий день обнародовали еще серию фото.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: телескоп, солнце, галактика, фото, James Webb
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