Французский ученый выложил снимок слайса колбасы и подписал, что это фото "ближайшей к Солнцу звезды". Ему поверили

Ученому казалось очевидным, что на этом снимке. Он извинился перед пользователями, которые решили, что речь действительно о звезде Фото: Etienne KLEIN / Twitter

Кляйн написал, что снимок "сделан" телескопом James Webb. А потом добавил: "Такой уровень детализации... День за днем открывается новый мир. Ну а когда наступает время аперитива, когнитивные предубеждения, кажется, работают на полную катушку... Остерегайтесь их".

Photo de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 année-lumière de nous.

Elle a été prise par le JWST.

Ce niveau de détails… Un nouveau monde se dévoile jour après jour. pic.twitter.com/88UBbHDQ7Z — Etienne KLEIN (@EtienneKlein) July 31, 2022

Твит получил 18 тыс. лайков, более 5 тыс. человек поделились снимком.

Многие пользователи решили, что фото настоящее, написала 3 августа Le Point. Учитывая статус ученого, пользователи не могли подумать, что это была шутка. В комментарии Le HuffPost Кляйн объяснил, что на картинке, которую он выложил, – слайс колбасы чоризо.

3 августа Кляйн опубликовал снимок галактики Колесо Телеги, который действительно был сделан телескопом James Webb, в этом твите ученый подчеркнул, что фото настоящее, написав это слово прописными буквами.

Photo (VRAIE cette fois…) de la galaxie de la Roue du Chariot et de ses galaxies compagnes, prise par le JWST. Située à 500 millions d’années-lumière, elle fut sans doute spirale dans son passé, mais a pris cette étrange allure à la suite d’un furieux carambolage galactique. pic.twitter.com/vmiDjU1Gjt — Etienne KLEIN (@EtienneKlein) August 3, 2022

"Я хотел бы извиниться перед теми, кто, возможно, был шокирован моей мистификацией, которая не была оригинальной. Это просто призыв к осторожности в отношении изображений, которые, кажется, говорят сами за себя", – добавил ученый.

Je viens présenter mes excuses à ceux que mon canular, qui n’avait rien d’original, a pu choquer. Il voulait simplement inciter à la prudence vis-à-vis des images qui semblent éloquentes par elles-mêmes.

La blague d'un scientifique https://t.co/wHiJWxscxq #Astronomie via @LePoint — Etienne KLEIN (@EtienneKlein) August 3, 2022