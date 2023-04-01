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Франция отказалась от проведения Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян и белорусов

Французы отказались проводить ЧМ с участием страны-агрессора
Французы отказались проводить ЧМ с участием страны-агрессора
Фото: Fédération Française d'Escrime / Facebook

Французская федерация фехтования (FFE) отменила проведение Кубка мира по мужской шпаге, намеченный на май. Об этом 31 марта сообщил сайт федерации.

FFE отказалась от соревнований после решения Международной федерация фехтования допустить спортсменов из России и Беларуси, говорится в сообщении. Отмена дисквалификации вступит в силу уже в апреле, что позволяет российским и белорусским фехтовальщикам участвовать в чемпионатах Европы и мира уже в этом году.

Во Франции отметили, что организаторы Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин не могут удовлетворить запрос Международной федерации по участию российских и белорусских спортсменов. Французская федерация отметила, что сообщила об отмене турнира менее чем за два месяца до старта соревнований

"Не имея возможности удовлетворить просьбу Международной федерации фехтования об участии российских и белорусских спортсменов в Кубке мира по фехтованию на шпагах, запланированного на 19-21 мая в Сен-Мор-де-Фосс, Французская федерация фехтования с сожалением сообщает об отмене чемпионата Monal Challenge в 2023 году. Об этом решении проинформированы спортивные и государственные учреждения", – говорится в заявлении FFE.

Федерация фехтования Украины также заявила, что будет бойкотировать соревнования с участием атлетов из этих стран. Об этом 20 марта проинформировала пресс-служба организации.

Контекст:

После российского вторжения в Украину в прошлом году многие спортивные ассоциации стали отказывать россиянами и белорусам в участии в их соревнованиях. Но в 2023 году многие спортивные ассоциации и Международный олимпийский комитет начали отменять эти санкции.

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. При этом допускается участие их  представителей в нейтральном статусе.

31 марта сало известно, что Ассоциации лаун-тенниса Великобритании разрешила участие в соревнованиях россиянам и белорусам и отменила запрет, введенный после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter призвал власти Великобритани не давать визы спортсменам из РФ и РБ.

Теги: Россия, спорт, Беларусь, Франция, санкции, фехтование
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