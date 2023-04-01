Франция отказалась от проведения Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян и белорусов

FFE отказалась от соревнований после решения Международной федерация фехтования допустить спортсменов из России и Беларуси, говорится в сообщении. Отмена дисквалификации вступит в силу уже в апреле, что позволяет российским и белорусским фехтовальщикам участвовать в чемпионатах Европы и мира уже в этом году.

Во Франции отметили, что организаторы Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин не могут удовлетворить запрос Международной федерации по участию российских и белорусских спортсменов. Французская федерация отметила, что сообщила об отмене турнира менее чем за два месяца до старта соревнований

"Не имея возможности удовлетворить просьбу Международной федерации фехтования об участии российских и белорусских спортсменов в Кубке мира по фехтованию на шпагах, запланированного на 19-21 мая в Сен-Мор-де-Фосс, Французская федерация фехтования с сожалением сообщает об отмене чемпионата Monal Challenge в 2023 году. Об этом решении проинформированы спортивные и государственные учреждения", – говорится в заявлении FFE.

Федерация фехтования Украины также заявила, что будет бойкотировать соревнования с участием атлетов из этих стран. Об этом 20 марта проинформировала пресс-служба организации.