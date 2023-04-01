FFE отказалась от соревнований после решения Международной федерация фехтования допустить спортсменов из России и Беларуси, говорится в сообщении. Отмена дисквалификации вступит в силу уже в апреле, что позволяет российским и белорусским фехтовальщикам участвовать в чемпионатах Европы и мира уже в этом году.
Во Франции отметили, что организаторы Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин не могут удовлетворить запрос Международной федерации по участию российских и белорусских спортсменов. Французская федерация отметила, что сообщила об отмене турнира менее чем за два месяца до старта соревнований
"Не имея возможности удовлетворить просьбу Международной федерации фехтования об участии российских и белорусских спортсменов в Кубке мира по фехтованию на шпагах, запланированного на 19-21 мая в Сен-Мор-де-Фосс, Французская федерация фехтования с сожалением сообщает об отмене чемпионата Monal Challenge в 2023 году. Об этом решении проинформированы спортивные и государственные учреждения", – говорится в заявлении FFE.
Федерация фехтования Украины также заявила, что будет бойкотировать соревнования с участием атлетов из этих стран. Об этом 20 марта проинформировала пресс-служба организации.
После российского вторжения в Украину в прошлом году многие спортивные ассоциации стали отказывать россиянами и белорусам в участии в их соревнованиях. Но в 2023 году многие спортивные ассоциации и Международный олимпийский комитет начали отменять эти санкции.
25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. При этом допускается участие их представителей в нейтральном статусе.
31 марта сало известно, что Ассоциации лаун-тенниса Великобритании разрешила участие в соревнованиях россиянам и белорусам и отменила запрет, введенный после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter призвал власти Великобритани не давать визы спортсменам из РФ и РБ.