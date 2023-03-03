ФСБ опубликовала видео последствий "вторжения украинских диверсантов". Оно смонтировано – СМИ

Ролик состоит из нескольких фрагментов и фотографий. На записи сняты два автомобиля – ВАЗ-2107 с пулевыми отверстиями в кузове и разбитыми стеклами и "Нива" без значительных внешних повреждений. В обоих автомобилях показаны тела погибших.

Также видео содержит несколько фотографий с минами и гильзами, которые лежат прямо на земле.

Telegram-канал "Можем объяснить" обратил внимание, что у ВАЗ-2107 автомобильный номер оторван так, что цифры и буквы на нем не считываются. Кроме того, на видео машина стоит в одном месте, но когда в ролике появляется фото расстрелянного автомобиля, он находится уже в другом месте.

Что касается "Нивы", на видео ФСБ автомобиль совершенно цел, на нем нет никаких следов от пуль. Все стекла — на месте. На видео видно лишь лопнувшее колесо. При этом ранее заявлялось, что в этом авто был убит шофер и ранен мальчик. "Нива" тоже снята в разных местах: сначала – на самой дороге, а потом — в кювете, пишет канал.