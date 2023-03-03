ГОРДОН
 
 
МИР

ФСБ опубликовала видео последствий "вторжения украинских диверсантов". Оно смонтировано – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В России показали видео с машинами, обстрелянными в Брянской области
В России показали видео с машинами, обстрелянными в Брянской области
Скриншот: Можем объяснить / Telegram

ФСБ РФ опубликовала первое видео из Брянской области, где, по заявлениям российских властей, якобы произошла "атака украинских диверсантов". Видео смонтировано, пишет "ВBC News Україна" 3 марта.

Ролик состоит из нескольких фрагментов и фотографий. На записи сняты два автомобиля – ВАЗ-2107 с пулевыми отверстиями в кузове и разбитыми стеклами и "Нива" без значительных внешних повреждений. В обоих автомобилях показаны тела погибших.

Также видео содержит несколько фотографий с минами и гильзами, которые лежат прямо на земле.

Telegram-канал "Можем объяснить" обратил внимание, что у ВАЗ-2107 автомобильный номер оторван так, что цифры и буквы на нем не считываются. Кроме того, на видео машина стоит в одном месте, но когда в ролике появляется фото расстрелянного автомобиля, он находится уже в другом месте.

Что касается "Нивы", на видео ФСБ автомобиль совершенно цел, на нем нет никаких следов от пуль. Все стекла — на месте. На видео видно лишь лопнувшее колесо. При этом ранее заявлялось, что в этом авто был убит шофер и ранен мальчик. "Нива" тоже снята в разных местах: сначала – на самой дороге, а потом — в кювете, пишет канал.

Контекст:

Утром 2 марта губернатор граничащей с Украиной Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил, что в регион якобы проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). По его словам, в результате обстрела автомобиля один житель погиб, один ранен. Позже он добавил, что якобы ВСУ также атаковали беспилотником Климовский район области, в результате чего якобы загорелся жилой дом в селе Сушаны.

Кроме того, губернатор Брянской области, а также российские СМИ позже написали, что ребенок, который получил ранения вследствие обстрела ДРГ, погиб, но позже они опровергли эту информацию.

Также российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что диверсанты взяли в заложники мужчину, но потом отпустили. По еще одной их информации со ссылкой на силовые структуры, у якобы украинских диверсантов в заложниках могли находиться до шести человек.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Брянской области "терактом". Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что в Брянской области в результате "действий ДРГ" погибли двое россиян. В ФСБ РФ, как писал российский "Интерфакс", впоследствии заявили, что якобы "выдавили" группу "украинских диверсантов" с территории России.

Ответственность за "рейд" в Брянскую область взял на себя "Русский добровольческий корпус". Как отметило "Радіо Свобода", это формирование из россиян, воюющих на стороне Украины. На видео, опубликованном корпусом, двое вооруженных мужчин в военной форме заявили, что прибыли в Россию, чтобы "показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

Один из бойцов "Русского добровольческого корпуса" сказал "Важным историям", что в операции принимали участие 45 человек, они "зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП", а затем покинули территорию России. По его словам, заложников не было, он видел "одного пострадавшего погранца".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter, что история об украинских ДРГ в России – это классическая провокация. "Россия хочет испугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. Между тем партизанское движение в России становится более сильным и агрессивным. Бойтесь своих партизан..." – написал Подоляк.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, ФСБ, диверсанты, видео, Брянская область
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Киты во время охоты издают хриплые протяжные звуки. Техника их воспроизведения характерна для Ким Кардашян и Пэрис Хилтон
Киты во время охоты издают хриплые протяжные звуки. Техника их воспроизведения характерна для Ким Кардашян и Пэрис Хилтон
Галина ГРИШИНА
СМИ сняли Уиллиса скрытой камерой на прогулке с друзьями. Ранее его семья сообщила, что у 67-летнего актера диагностировали деменцию
СМИ сняли Уиллиса скрытой камерой на прогулке с друзьями. Ранее его семья сообщила, что у 67-летнего актера диагностировали деменцию
Галина ГРИШИНА
  "Такое говорят женщине, когда понимают, что она точно не предаст". Рэпер Хас снял клип на песню "На її руках". Видео
  "Такое говорят женщине, когда понимают, что она точно не предаст". Рэпер Хас снял клип на песню "На її руках". Видео
Галина ГРИШИНА
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства
Пугачева ответила российским пропагандистам после слухов об ограблении и лишении ее израильского гражданства
Галина ГРИШИНА
Вторая бывшая жена Остапчука в бикини снялась с поднятыми ногами
Вторая бывшая жена Остапчука в бикини снялась с поднятыми ногами
Сенцов показал первое совместное фото со своим трехмесячным сыном, который родился в США. Фото
Сенцов показал первое совместное фото со своим трехмесячным сыном, который родился в США. Фото
Галина ГРИШИНА
Хиддлстон снимется во второй части сериала "Ночной администратор"
Хиддлстон снимется во второй части сериала "Ночной администратор"
Галина ГРИШИНА
Bronia. Jerry Heil и Охман спели дуэтом на украинском и польском языках. Аудио
Bronia. Jerry Heil и Охман спели дуэтом на украинском и польском языках. Аудио
Галина ГРИШИНА
  "Боятись – не гріх, гріх – зрадити своїх". Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 5 млн просмотров. Видео
  "Боятись – не гріх, гріх – зрадити своїх". Клип на песню "Фортеця Бахмут" группы "Антитіла" собрал в YouTube 5 млн просмотров. Видео
Галина ГРИШИНА
"За бугром не рвіть на грудях вишиту сорочку!" Мага в новом стихотворении обратился к "тем, кто сдрыснул"
"За бугром не рвіть на грудях вишиту сорочку!" Мага в новом стихотворении обратился к "тем, кто сдрыснул"
Галина ГРИШИНА
Нагиев снял ролик в сине-желтой куртке. Видео
Нагиев снял ролик в сине-желтой куртке. Видео
49-летняя экс-супруга Кличко показала свои архивные фото и рассказала о "диком и свободном" детстве в Броварах
49-летняя экс-супруга Кличко показала свои архивные фото и рассказала о "диком и свободном" детстве в Броварах
Галина ГРИШИНА
  Вакарчук и Дель Ная записали ремикс на песню "Обійми". Все деньги будут переданы на восстановление домов в Киевской области. Видео
  Вакарчук и Дель Ная записали ремикс на песню "Обійми". Все деньги будут переданы на восстановление домов в Киевской области. Видео
Галина ГРИШИНА
Серга о мобилизации: Каждый должен пойти в военкомат
Серга о мобилизации: Каждый должен пойти в военкомат
Галина ГРИШИНА
Украинский комик заявил, что сбежал в Турцию под предлогом, что он артист и представляет Украину за границей
Украинский комик заявил, что сбежал в Турцию под предлогом, что он артист и представляет Украину за границей
Галина ГРИШИНА
Продолжение скандала с Бобулом. Директор певца заявила, что он не просил прощения у женщин за свои высказывания
Продолжение скандала с Бобулом. Директор певца заявила, что он не просил прощения у женщин за свои высказывания
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"На фоне ларингита произошло кровоизлияние". Помощники Данилко рассказали о состоянии артиста. Его концерты в Европе перенесли (186347)
2
"Иронией пусть займется со своей женой. А ко мне должно быть уважение". Бобул рассказал, за что обиделся на Вирастюка (65613)
3
"Коза, блин!" Тринчер высказалась о внешности Поляковой. Певица отреагировала (38538)
4
Украинский комик заявил, что сбежал в Турцию под предлогом, что он артист и представляет Украину за границей (25564)
5
Медовик на кефире. Как быстро приготовить десерт из самых простых продуктов (25299)
6
52-летняя Кэмпбелл в сетке снялась с разведенными ногами (22507)
7
Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, что собаки покойной королевы ощущают ее присутствие (18557)
8
53-летняя Лопес показала, как выглядит в реальной жизни (17925)
 
 
 
 