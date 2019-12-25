Ганапольский: Путиноиды отличаются от людей отсутствием мозга

По словам журналиста Матвея Ганапольского, в России существуют "путиноиды", которые понимают под патриотизмом "захват чужих территорий и превращение врага в ядерную пыль".

История с учениями российских силовиков, которые в школе в Татарстане на детях учились разгонять митинги протеста, свидетельствует об "отсутствии мозга" у сторонников президента РФ Владимира Путина. Об этом 24 декабря в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил журналист Матвей Ганапольский.

"Полиция поселения Новотроицкое решила привить детям патриотизм. Они пришли в школу и, по информационному сообщению, тут ни слова не выкинуть: "группе подростков дают команду и они бегут на полицейских в камуфляже и с дубинками в руках". В результате некоторые школьники получили травмы... Путиноиды отличаются от людей отсутствием мозга", – сказал он.

Этот пример журналист назвал показательным для России.

"Бесчисленные реконструкции каких-то битв ВОВ (Великая Отечественная война, термин в российской историографии. – "ГОРДОН"), взятие фанерного рейхстага, один из апофеозов путиноидской дурости – поздравление начальника в кабинете с транспарантами и картонными танками... Путиноид не может жить без дозы патриотизма", – отметил Ганапольский.

По его словам, человек из упомянутой им категории под патриотизмом понимает "не счастливую жизнь с хорошей пенсией или зарплатой, не качественное медобслуживание, не собственные высокотехнологичные достижения, а главную идею, которую проповедует Путин и соловьевы-киселевы (российские пропагандисты Владимир Соловьев и Дмитрий Киселев. – "ГОРДОН") – захват чужих территорий и превращение врага в ядерную пыль".

Журналист считает, что на этой истории в школе в Татарстане "видно, как понимает патриотизм власть".

"Скрутить ребенка, заломать ему руки – видимо, он так будет крепче любить родину. А еще любить [советского диктатора Иосифа] Сталина. В этом году всякие плакаты с усатым живодером побили все рекорды популярности. Даже нарисовали на стене дома панно с портретом убийцы и фразой "Я вернусь – I’ll be back". Не стоит ждать. Он уже вернулся. Он в Кремле и в сердце каждого путиноида", – заявил Ганапольский.

20 декабря в школе села Новотроицкое Тукаевского района Татарстана учеников использовали для подготовки силовиков к разгону массовых акций протеста. Для этого привлекли 18 девятиклассников. В МВД Татарстана назначили служебную проверку.