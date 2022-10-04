"Газпром" может прекратить поставки газа Молдове

Также в "Газпроме" заявили, что в Молдове неоднократно обращалась по поводу смягчения контрактных обязательств в части объемов поставок газа.
"ПАО "Газпром" оставляет за собой все свои права, в том числе право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года, а также право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В дальнейшем любые просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий, будут оформляться только в виде соответствующих дополнений к контракту", – говорится в заявлении.
При этом "Газпром" всегда "с пониманием" относился к просьбам Молдовы, подтверждая свою нацеленность на "долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество".
После вторжения РФ в Украину 24 февраля страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
5 сентября газета Financial Times сообщила, что Еврокомиссия подготовила два возможных варианта ограничения цен на газ из России. Согласно проекту, рассматривается возможность ограничить цену на весь импорт из РФ или для определенных стран (в зависимости от степени их энергетической независимости).
В ответ на энергетический шантаж России Европейский союз (ЕС) планирует в течение шести-семи месяцев избавиться от зависимости от российских ископаемых ресурсов. Об этом 8 сентября на пресс-конференции, опубликованной на портале ЕС, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
12 сентября президент Молдовы Майя Санду заявила, что с 1 октября Молдова может остаться без газа. По ее словам, на фоне газовой войны, которую Россия начала с Европой, Молдова оказалась в сложной ситуации.