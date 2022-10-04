"Газпром" может прекратить поставки газа Молдове

В "Газпроме" заявили, что всегда "с пониманием" относились к просьбам Молдовы Фото: EPA

Также в "Газпроме" заявили, что в Молдове неоднократно обращалась по поводу смягчения контрактных обязательств в части объемов поставок газа.

"ПАО "Газпром" оставляет за собой все свои права, в том числе право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года, а также право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В дальнейшем любые просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий, будут оформляться только в виде соответствующих дополнений к контракту", – говорится в заявлении.

При этом "Газпром" всегда "с пониманием" относился к просьбам Молдовы, подтверждая свою нацеленность на "долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество".



