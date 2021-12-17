Генассамблея ООН одобрила резолюцию РФ о "борьбе с героизацией нацизма". США и Украина были против

За документ проголосовали 130 стран, воздержались 49. Против были только США и Украина.
#UNGA76 adopted * -initiated resolution "Combating glorification of Nazism, neo-Nazism and other practices that contribute to fuelling contemporary forms of #racism, racial discrimination, xenophobia and related #intolerance" with 130 votes in favor, 2 against, 49 abstentions. pic.twitter.com/wC63bhKqrj— Russian Mission UN (@RussiaUN) December 16, 2021
Этот документ, среди прочего, рекомендует государствам принять меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, чтобы "предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".
Американское представительство в ООН называло эту резолюцию завуалированной попыткой "узаконить российские кампании дезинформации, очерняющие соседние страны и цинично продвигают искаженный советский нарратив в отношении большей части современной европейской истории под видом прекращения прославления нацизма".
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в комментарии "Укринформу" говорил, что борьба с нацизмом и другими проявлениями нетерпимости "не будет действительно эффективной без признания Москвой роли [советского лидера Иосифа] Сталина в разжигании Второй мировой войны".
23 августа 1939 года СССР и Германия подписали договор о ненападении, известный как пакт Молотова – Риббентропа. В секретном дополнительном протоколе к договору СССР и нацистская Германия заключили договоренность о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. В соответствии с протоколом, в зону интересов Советского Союза входили страны Балтии и Бессарабия.
Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны.
В последние годы РФ активно заявляет якобы СССР "никогда не был союзником гитлеровской Германии" и вынужденно подписал договор о ненападении. В МИД России в 2019 году говорили, что этот шаг позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны, "тем самым были спасены сотни тысяч жизней".
1 июля 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал предложенный им и принятый Госдумой закон о запрете публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Соответствующие поправки внесли в федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".
До этого Путин неоднократно заявлял о недопустимости "искажения исторической памяти" о годах Великой Отечественной войны и роли СССР в ней.