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Генассамблея ООН одобрила резолюцию РФ о "борьбе с героизацией нацизма". США и Украина были против

Генассамблея ООН приняла ежегодную российскую резолюцию о "борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практик, способствующих эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости". Об этом в Twitter сообщило постоянное представительство РФ при ООН.

За документ проголосовали 130 стран, воздержались 49. Против были только США и Украина.

Этот документ, среди прочего, рекомендует государствам принять меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, чтобы "предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".

Американское представительство в ООН называло эту резолюцию завуалированной попыткой "узаконить российские кампании дезинформации, очерняющие соседние страны и цинично продвигают искаженный советский нарратив в отношении большей части современной европейской истории под видом прекращения прославления нацизма".

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в комментарии "Укринформу" говорил, что борьба с нацизмом и другими проявлениями нетерпимости "не будет действительно эффективной без признания Москвой роли [советского лидера Иосифа] Сталина в разжигании Второй мировой войны".

Контекст:

23 августа 1939 года СССР и Германия подписали договор о ненападении, известный как пакт Молотова – Риббентропа. В секретном дополнительном протоколе к договору СССР и нацистская Германия заключили договоренность о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. В соответствии с протоколом, в зону интересов Советского Союза входили страны Балтии и Бессарабия.

Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны.

В последние годы РФ активно заявляет якобы СССР "никогда не был союзником гитлеровской Германии" и вынужденно подписал договор о ненападении. В МИД России в 2019 году говорили, что этот шаг позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны, "тем самым были спасены сотни тысяч жизней".

1 июля 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал предложенный им и принятый Госдумой закон о запрете публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Соответствующие поправки внесли в федеральный закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".

До этого Путин неоднократно заявлял о недопустимости "искажения исторической памяти" о годах Великой Отечественной войны и роли СССР в ней.

Теги: Россия, США, Украина, СССР, нацизм, Вторая мировая война
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