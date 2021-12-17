Генассамблея ООН одобрила резолюцию РФ о "борьбе с героизацией нацизма". США и Украина были против

За документ проголосовали 130 стран, воздержались 49. Против были только США и Украина.

#UNGA76 adopted * -initiated resolution "Combating glorification of Nazism, neo-Nazism and other practices that contribute to fuelling contemporary forms of #racism, racial discrimination, xenophobia and related #intolerance" with 130 votes in favor, 2 against, 49 abstentions. pic.twitter.com/wC63bhKqrj — Russian Mission UN (@RussiaUN) December 16, 2021

Этот документ, среди прочего, рекомендует государствам принять меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, чтобы "предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".

Американское представительство в ООН называло эту резолюцию завуалированной попыткой "узаконить российские кампании дезинформации, очерняющие соседние страны и цинично продвигают искаженный советский нарратив в отношении большей части современной европейской истории под видом прекращения прославления нацизма".

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в комментарии "Укринформу" говорил, что борьба с нацизмом и другими проявлениями нетерпимости "не будет действительно эффективной без признания Москвой роли [советского лидера Иосифа] Сталина в разжигании Второй мировой войны".