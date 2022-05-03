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Германия подняла истребители из-за российского военного самолета над Балтийским морем

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Немецкие истребители Eurofighter сопровождали российский самолет в международном воздушном пространстве
Немецкие истребители Eurofighter сопровождали российский самолет в международном воздушном пространстве
Фото: EPA

Российский самолет-разведчик 30 апреля пролетел в международном воздушном пространстве недалеко от немецкого острова Рюген в Балтийском море. Об этом сообщил NDR.

В ответ на это Германия подняла в небо два истребителя Eurofighter с авиабазы Росток-Лааге. Они сопровождали российский самолет в международном воздушном пространстве.

Представитель вооруженных сил ФРГ, комментируя ситуацию, сказал, что нарушений международных правил и опасности не было. Немецкие истребители защищали воздушное пространство НАТО, "авиация лишь демонстрировала свое присутствие".

Журналисты добавили, что 2 мая Бундесвер начал недельные учения в районе острова Рюген.

NDR отметил, что в последние годы страны – члены НАТО в Европе регулярно перехватывали иностранные военные самолеты. В 2020 году Альянс зафиксировал примерно 350 случаев, когда российские военные самолеты пересекали европейское воздушное пространство.

Теги: Россия, Германия, НАТО, военные, авиация, ФРГ, воздушное пространство, Балтийское море, истребители, самолеты, Европа, учения, авиабаза
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