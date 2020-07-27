Германия выступает против возвращения РФ в "Большую семерку" – Маас

Возвращение России в G7 невозможно до разрешения военного конфликта на Донбассе и ситуации с аннексированным Крымом, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Германия выступает против предложения президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G7. Об этом в интервью изданию Rheinische Post сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Он напомнил, что причинами исключения России из состава G8 была аннексия Крыма и российская агрессия на востоке Украины. Маас подчеркнул, что до разрешения этих вопросов РФ не может вернуться в G7.

Глава МИД Германии также прокомментировал планы Трампа пригласить на саммит G7 Австралию, Индию и Южную Корею – он подчеркнул, что G7 и G20 представляют собой "два разумно скоординированных формата", поэтому нужды в G11 или G12 нет.

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания. Встречи лидеров государств проходят раз в год поочередно в каждой из стран. Трамп в этом году возглавляет "Большую семерку". Россия участвовала в саммитах неофициального клуба наиболее развитых стран мира с 1997 года. Страны G7 отказались от формата "Большой восьмерки" в марте 2014 года из-за аннексии Крыма.

Очередной саммит G7 должен был состояться в июне 2020 года в США. В конце мая Трамп объявил о решении перенести его на сентябрь, а также о намерении пригласить на встречу еще четыре страны – Россию, Австралию, Индию и Южную Корею.

С критикой инициативы Трампа выступили Великобритания, Канада, Франция и Германия. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель тоже раскритиковал идею Трампа и отметил, что глава Белого дома не может самостоятельно менять формат G7.