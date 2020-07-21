Сенаторы США представили резолюцию против возвращения России в G7

Сенаторы США заявили, что выступают против возвращения России в G7, если она не прекратит свои враждебные действия против Украины, США и американских союзников. Ранее о возможном приглашении России на саммит заявлял президент США Дональд Трамп.

Очередной саммит G7 должен был состояться в июне 2020 года, но Трамп перенес его на сентябрь Фото: EPA

Сенаторы США внесли на рассмотрение резолюцию против включения России в G7. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба сопредседателя сенатского комитета по вопросам Украины демократа Дика Дурбина.

"Несмотря на оккупацию Россией Украины, ее дестабилизирующие действия против США и других демократий во всем мире, а также недавнее сообщение о том, что Россия предлагала награды за убийство американских военных в Афганистане, президент США Дональд Трамп неоднократно призывал к повторному приему России в G8 или разрешить ей участвовать в заседаниях G7", – говорится в сообщении.

Сенаторы подчеркнули, что своей резолюцией ясно дают понять, что Сенат США будет против реадмиссии России, если она не прекратит свои враждебные действия против Украины, США и американских союзников.

"Вместо того чтобы использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для противодействия угрозам со стороны России против наших войск, наших выборов и суверенитета демократических стран по всему миру, президент Трамп стремился нормализовать отношения США и вознаградить Кремль", – прокомментировал резолюцию Дурбин.

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания. Встречи лидеров государств проходят раз в год поочередно в каждой из стран. Трамп в этом году возглавляет "Большую семерку". Россия участвовала в саммитах неофициального клуба наиболее развитых стран мира с 1997 года. Страны G7 отказались от формата "Большой восьмерки" в марте 2014 года из-за аннексии Крыма.

Очередной саммит G7 должен был состояться в июне 2020 года в США. В конце мая Трамп объявил о решении перенести его на сентябрь, а также о намерении пригласить на встречу еще четыре страны – Россию, Австралию, Индию и Южную Корею.

С критикой инициативы Трампа выступили Великобритания, Канада, Франция и Германия. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель тоже раскритиковал идею Трампа и отметил, что глава Белого дома не может самостоятельно менять формат G7.