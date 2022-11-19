Глава Пентагона: Война России против Украины, вероятно, поможет попаданию ядерного оружия в авторитарные страны

Результат войны в Украине будет одним из факторов, определяющих ситуацию в сфере безопасности во всем мире – Остин Фото: ЕРА

Его пресс-конференция транслировалась на YouTube-канале форума.

"Соратники [президента РФ Владимира] Путина по автократии наблюдают за происходящим. И они вполне могут прийти к выводу, что получение ядерного оружия даст им лицензию на охоту", – заявил Остин.

По его словам, результат войны в Украине будет одним из факторов, определяющих ситуацию в сфере безопасности во всем мире в XXI веке.

"Итоги войны в Украине помогут определить курс глобальной безопасности в этом столетии", – отметил глава Пентагона.

При этом НАТО, являясь оборонным союзом, "не стремится" к прямой конфронтации. Остин повторил уже сказанное ранее обещание, что Альянс не вступит в войну на стороне Украины, но будет помогать ей.

"Мы не будем вовлечены в войну. Мы будем поддерживать Украину", – заявил глава Пентагона.

Остин добавил, что США "будут защищать каждый дюйм территории НАТО" и продолжат укреплять коллективную оборону Альянса.