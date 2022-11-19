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Глава Пентагона: Война России против Украины, вероятно, поможет попаданию ядерного оружия в авторитарные страны

Результат войны в Украине будет одним из факторов, определяющих ситуацию в сфере безопасности во всем мире Остин
Результат войны в Украине будет одним из факторов, определяющих ситуацию в сфере безопасности во всем мире – Остин
Фото: ЕРА

Вторжение России в Украину может привести к новому витку распространения ядерного оружия в авторитарных государствах. Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил 19 ноября на Международном форуме по безопасности в Галифаксе (Канада).

Его пресс-конференция транслировалась на YouTube-канале форума.

"Соратники [президента РФ Владимира] Путина по автократии наблюдают за происходящим. И они вполне могут прийти к выводу, что получение ядерного оружия даст им лицензию на охоту", – заявил Остин.

По его словам, результат войны в Украине будет одним из факторов, определяющих ситуацию в сфере безопасности во всем мире в XXI веке.

"Итоги войны в Украине помогут определить курс глобальной безопасности в этом столетии", – отметил глава Пентагона.

При этом НАТО, являясь оборонным союзом, "не стремится" к прямой конфронтации. Остин повторил уже сказанное ранее обещание, что Альянс не вступит в войну на стороне Украины, но будет помогать ей.

"Мы не будем вовлечены в войну. Мы будем поддерживать Украину", – заявил глава Пентагона.

Остин добавил, что США "будут защищать каждый дюйм территории НАТО" и продолжат укреплять коллективную оборону Альянса.

Контекст:

21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

Теги: США, НАТО, ядерное оружие, Пентагон, война России против Украины, Ллойд Остин
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