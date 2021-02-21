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Глава "Роскосмоса" мемами отреагировал на посадку на Марс американского планетохода. А затем удалил их

В одном из твитов, реагируя на успешную посадку на Марс американского ровера Perseverance, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин разместил картинку с инопланетянами и надписью: "Yankee go home".

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Рогозин использовал в меме свое лицо
Рогозин использовал в меме свое лицо
Фото: wikipedia.org

После успешной посадки на Марсе американского планетохода Perseverance глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин разместил в соцсетях ряд мемов на эту тему, но впоследствии удалил их. Об этом сообщил 20 февраля телеканал "Дождь".

Известно, что мемы появлялись в Twitter и Telegram. Из мессенджера Рогозина картинка исчезла позже.

Скриншот издевательских твитов главы "Роскосмоса" опубликовал, в частности, российский блогер Рустем Адагамов.

Картинку, на которой к изображению Марса через иллюминатор прифотошопили лицо Рогозина, глава "Роскосмоса" прокомментировал так: "Первое, что увидели американцы на Марсе". Спустя минуту Рогозин опубликовал картинку с изображением группы инопланетян, держащих плакаты с надписями: "Yankee go home" и "Марс для марсиан".

"Потом пошли эти", – написал Рогозин.

Марсоход NASA Perseverance ("Настойчивость") покинул Землю 30 июля 2020 года. 18 февраля он успешно сел на поверхность Марса.

Аппарат уже прислал на Землю фотографии Красной планеты, в том числе цветные.

Perseverance будет исследовать кратер Езеро, сообщили в NASA. Ученые предполагают, что 3,5 млрд лет назад кратер имел собственную дельту реки и был заполнен водой. Одна из задач марсохода – поиск признаков микробиологической жизни в прошлом на Марсе. В частности, он соберет образцы грунта, а также будет изучать климат и погоду на планете.

Кроме этого, Perseverance будет записывать на Марсе звуки: на нем есть пара микрофонов, которые, если все пошло по плану, записали посадку на Марс, а в будущем запишут звуки работы марсохода, ветра и другие внешние шумы.

Рогозин возглавил "Роскосмос" в мае 2018 года.

Теги: Марс, NASA, Роскосмос, Дмитрий Рогозин, планета, Рустем Адагамов, соцсети, блогер, Perseverance
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