Главы Boeing и Airbus призвали отложить внедрение 5G-сетей

В письме на имя министра транспорта США Пита Буттиджича Кэлхун и Ниттел заявили, что радиосигналы от базовых станций сети 5G негативно сказываются на безопасности полетов, искажая показания альтиметра (пилотажно-навигационного прибора, необходимого при заходе на посадку в сложных метеоусловиях).

По словам специалистов, сбои в показаниях альтиметров могут возникнуть от того, что верхний порог частот для 5G в 4,2 ГГц совпадает с нижним порогом, который используется в авиации.

Кэлхун и Ниттел предлагают ограничить мощность базовых станций 5G рядом с аэропортами и призывают администрацию американского президента Джо Байдена убедить Федеральную комиссию США по связи, утверждающую, что радиосигналы 5G не влияют на приборы самолетов, пересмотреть свою позицию.