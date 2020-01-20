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Град размером с мяч для гольфа. На Австралию обрушился мощный шторм

Хотя в Австралии пронесся шторм с градом, лесные пожары по-прежнему угрожают восточным штатам страны.

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Град разбивал стекла машин в Канберре
Град разбивал стекла машин в Канберре
Фото: ЕРА

Мощный шторм с грозой и градом пронесся 20 января в восточной и северной частях Австралии, сообщает телеканал 9News.

Известно о двух пострадавших – семейной паре, на чью машину упала большая ветка дерева.

В столице страны Канберре парламентский фотограф запечатлел градины, по размеру напоминавшие мячи для гольфа.

Удар стихии пришелся также по Мельбурну. Организаторы теннисного турнира Большого шлема Australian Open отменили большую часть матчей первого игрового дня.

Штормовое предупреждение передано также на 21 января.

Как информирует телеканал, грозы бушуют и в районах лесных пожаров, однако огонь не отступает. Жителей сельской местности между Мельбурном и Бендиго предупредили об эвакуации из-за приближения пожара.

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Уже погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.

В стране уже погибло 28 человек, сгорело около 2 тыс. домов, сожжено около 6 млн га земли.

Теги: лесные пожары, Мельбурн, штормовое предупреждение
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