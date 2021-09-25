Грузия планирует в 2024 году подать заявку на вступление в ЕС

Грузия не успокоится, пока не станет членом ЕС и НАТО, отметил Гарибашвили Фото: საქართველოს მთავრობა / Facebook

"Мы подготовили комплексный план действий, включающий инициативы и реформы, которые обеспечат подачу нашей заявки на членство в ЕС в 2024 году", – сказал Гарибашвили.

Он отметил, что Грузия "не успокоится, пока не станет членом ЕС и НАТО". В стране продолжат реформировать и модернизировать все аспекты демократии и экономики, чтобы "привести их в соответствие с самыми высокими мировыми стандартами", подчеркнул Гарибашвили.

"Наш путь к европейским и евроатлантическим структурам – это возвращение домой, цивилизационный выбор. Его поддерживает подавляющее большинство нашего населения", – заявил премьер Грузии.