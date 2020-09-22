Гутерриш назвал достижения ООН за все время существования организации

Среди достижений ООН ее генеральный секретарь Антониу Гутерриш назвал продолжающийся сейчас самый длительный период без конфликтов между крупными государствами.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, выступая 21 сентября на специальном заседании, посвященном 75-летию ООН, перечислил ее достижения. Об этом информирует сайт организации.

По словам Гутерриша, "никогда еще в современной истории не было столь длительного периода, не омраченного [вооруженными] конфликтами между крупными державами".

"В числе других исторических достижений он отметил деятельность ООН по поддержанию мира, движение за деколонизацию, разработку стандартов в области прав человека и механизмов их соблюдения, победу над апартеидом, оказание жизненно необходимой гуманитарной помощи миллионам жертв конфликтов и бедствий, искоренение заболеваний, неуклонное сокращение масштабов голода, развитие международного права, разработку исторических соглашений о защите окружающей среды и всей нашей планеты", – говорится в сообщении.

Кроме того, Гутерриш обратил внимание на гендерные изменения. Он отметил, что в 1945 году в числе 850 делегатов конференции, на которой утверждали устав ООН, было только восемь женщин, а сейчас в структурах организации их на высших должностях более половины.

Генсек ООН при этом подчеркнул, что проблема гендерного равенства остается в повестке дня.

ООН была создана летом 1945 года, устав организации подписали представители 50 стран. Сейчас членами ООН являются 193 государства.