Гутерриш назвал достижения ООН за все время существования организации

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, выступая 21 сентября на специальном заседании, посвященном 75-летию ООН, перечислил ее достижения. Об этом информирует сайт организации.
По словам Гутерриша, "никогда еще в современной истории не было столь длительного периода, не омраченного [вооруженными] конфликтами между крупными державами".
"В числе других исторических достижений он отметил деятельность ООН по поддержанию мира, движение за деколонизацию, разработку стандартов в области прав человека и механизмов их соблюдения, победу над апартеидом, оказание жизненно необходимой гуманитарной помощи миллионам жертв конфликтов и бедствий, искоренение заболеваний, неуклонное сокращение масштабов голода, развитие международного права, разработку исторических соглашений о защите окружающей среды и всей нашей планеты", – говорится в сообщении.
Кроме того, Гутерриш обратил внимание на гендерные изменения. Он отметил, что в 1945 году в числе 850 делегатов конференции, на которой утверждали устав ООН, было только восемь женщин, а сейчас в структурах организации их на высших должностях более половины.
Генсек ООН при этом подчеркнул, что проблема гендерного равенства остается в повестке дня.
ООН была создана летом 1945 года, устав организации подписали представители 50 стран. Сейчас членами ООН являются 193 государства.