Харрис обсудила с Моравецким американское военное присутствие в Польше и помощь Украине

США и Польша развивают военное сотрудничество на фоне войны РФ против Украины Фото: depositphotos.com

"Вице-президент подтвердила непреходящую силу американо-польских отношений и усилия по укреплению коллективной безопасности, включая размещение на постоянной основе передового командного пункта 5-го корпуса армии США в Познани", – говорится в сообщении.

Белый дом напомнил, что президент США Джо Байден назвал этот проект "первым пунктом постоянного присутствия вооруженных сил США на восточном фланге НАТО".

"Вице-президент признала щедрость и лидерство Польши в размещении миллионов украинских беженцев и оказании критически важной гуманитарной помощи, а также в обеспечении жизненно важной помощи в области безопасности, чтобы помочь украинскому народу защитить свою демократию от продолжающейся агрессии России", – говорится в сообщении.

Стороны также обсудили возможности расширения двустороннего сотрудничества в области гражданской атомной энергетики в Польше. Предполагается, что это "укрепит энергетическую безопасность Европы, поддержит глобальные климатические решения и создаст тысячи рабочих мест в области экологически чистой энергетики как в Польше, так и в США", информировал Белый дом.