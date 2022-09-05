Харрис обсудила с Моравецким американское военное присутствие в Польше и помощь Украине

"Вице-президент подтвердила непреходящую силу американо-польских отношений и усилия по укреплению коллективной безопасности, включая размещение на постоянной основе передового командного пункта 5-го корпуса армии США в Познани", – говорится в сообщении.
Белый дом напомнил, что президент США Джо Байден назвал этот проект "первым пунктом постоянного присутствия вооруженных сил США на восточном фланге НАТО".
"Вице-президент признала щедрость и лидерство Польши в размещении миллионов украинских беженцев и оказании критически важной гуманитарной помощи, а также в обеспечении жизненно важной помощи в области безопасности, чтобы помочь украинскому народу защитить свою демократию от продолжающейся агрессии России", – говорится в сообщении.
Стороны также обсудили возможности расширения двустороннего сотрудничества в области гражданской атомной энергетики в Польше. Предполагается, что это "укрепит энергетическую безопасность Европы, поддержит глобальные климатические решения и создаст тысячи рабочих мест в области экологически чистой энергетики как в Польше, так и в США", информировал Белый дом.
Польша стала членом НАТО в 1999 году. Летом 2020 года на территории государства находилось около 4000 военных США, писало агентство Bloomberg. Тогда же Варшава и Вашингтон договорились об увеличении американского военного контингента в Польше.
После вторжения России в Украину в феврале 2022 года НАТО объявил о развертывании беспрецедентных сил в воздухе над восточным флангом Альянса.
29 июня на саммите в Мадриде была утверждена новая стратегическая концепция НАТО. В ней говорится, что Россия "представляет значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а политика Китая "бросает вызов интересам, безопасности и ценностям Альянса".
В сентябре в рамках американо-польского сотрудничества и для защиты восточного фланга НАТО в Польшу прибыл американский стратегический бомбардировщик B-52.