IKEA решила ликвидировать дочернее предприятие в России

Решение о ликвидации "дочки" было принято на внеочередном собрании участников ООО 10 ноября. Ликвидатором назначен Дмитрий Чурин – он же в сентябре этого года выступил ликвидатором дочерней структуры финского поставщика технологий обработки стекла Glaston Oyj.

"Икеа Закупочные Услуги Рус" принадлежит зарегистрированным в Швейцарии IKEA Supply AG (95%) и IKEA Supply Services Holding AG (5%).

Основными видами деятельности компании было создание и использование баз данных и информационных ресурсов, управление недвижимостью и предоставление посреднических услуг при ее оценке. По итогам 2021 года она получила выручку в 454 млн руб., чистую прибыль в размере 31 млн руб.

О продаже ритейлерского бизнеса компания пока не объявляла.