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IKEA решила ликвидировать дочернее предприятие в России

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IKEA ликвидирует закупочную "дочку"
IKEA ликвидирует закупочную "дочку"
Фото: EPA

Шведская компания IKEA, которая с марта сворачивает бизнес в России и продает местные производственные активы, решила ликвидировать одну из российских структур – ООО "Икеа Закупочные Услуги Рус". Об этом сообщает российский "Интерфакс" 14 ноября.

Решение о ликвидации "дочки" было принято на внеочередном собрании участников ООО 10 ноября. Ликвидатором назначен Дмитрий Чурин – он же в сентябре этого года выступил ликвидатором дочерней структуры финского поставщика технологий обработки стекла Glaston Oyj.

"Икеа Закупочные Услуги Рус" принадлежит зарегистрированным в Швейцарии IKEA Supply AG (95%) и IKEA Supply Services Holding AG (5%).

Основными видами деятельности компании было создание и использование баз данных и информационных ресурсов, управление недвижимостью и предоставление посреднических услуг при ее оценке. По итогам 2021 года она получила выручку в 454 млн руб., чистую прибыль в размере 31 млн руб.

О продаже ритейлерского бизнеса компания пока не объявляла.

Контекст:

К 2022 году у компании IKEA  было 26 магазинов в 12 городах России. Все они остановили работу 3 марта 2022 года, после вторжения российских оккупационных войск в Украину. 

10 марта IKEA попала в список компаний, имущество которых в России могут национализировать.

15 июня IKEA заявила о намерении продать четыре завода на территории РФ и сократить штат работников. 22 июня компания предупредила российские торговые центры, в которых находятся магазины IKEA, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.

После этого компания объявила финальную продажу запасов товаров на складах. Распродажа проходила с 5 июля до 15 августа на сайте компании.

Теги: Россия, бизнес, IKEA, компании
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