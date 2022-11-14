IKEA решила ликвидировать дочернее предприятие в России

Решение о ликвидации "дочки" было принято на внеочередном собрании участников ООО 10 ноября. Ликвидатором назначен Дмитрий Чурин – он же в сентябре этого года выступил ликвидатором дочерней структуры финского поставщика технологий обработки стекла Glaston Oyj.
"Икеа Закупочные Услуги Рус" принадлежит зарегистрированным в Швейцарии IKEA Supply AG (95%) и IKEA Supply Services Holding AG (5%).
Основными видами деятельности компании было создание и использование баз данных и информационных ресурсов, управление недвижимостью и предоставление посреднических услуг при ее оценке. По итогам 2021 года она получила выручку в 454 млн руб., чистую прибыль в размере 31 млн руб.
О продаже ритейлерского бизнеса компания пока не объявляла.
К 2022 году у компании IKEA было 26 магазинов в 12 городах России. Все они остановили работу 3 марта 2022 года, после вторжения российских оккупационных войск в Украину.
10 марта IKEA попала в список компаний, имущество которых в России могут национализировать.
15 июня IKEA заявила о намерении продать четыре завода на территории РФ и сократить штат работников. 22 июня компания предупредила российские торговые центры, в которых находятся магазины IKEA, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.
После этого компания объявила финальную продажу запасов товаров на складах. Распродажа проходила с 5 июля до 15 августа на сайте компании.