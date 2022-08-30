"IKEA, пора возвращаться!" Кулеба призвал шведский бизнес возобновлять работу в Украине

Глава МИД находится с визитом в Швеции. Вчера в первой половине дня в Стокгольме провел встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и главой МИД страны Анн Линде.

Вечером он написал, что Scania Group – производитель грузовых автомобилей и автобусов – уже наращивает деловую активность в Украине.

"Другие компании должны последовать этому примеру. Особенно IKEA, которая покинула шесть украинских заводов в период после 24 февраля. Пора возвращаться!" – добавил глава МИД.

I call on Swedish businesses to actively explore and resume operations in Ukraine. For instance, @ScaniaGroup is already increasing business activities. Others should follow suit. Especially @IKEA which has abandoned six Ukrainian factories since February 24 — time to come back! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 29, 2022