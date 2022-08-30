"IKEA, пора возвращаться!" Кулеба призвал шведский бизнес возобновлять работу в Украине

Глава МИД находится с визитом в Швеции. Вчера в первой половине дня в Стокгольме провел встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и главой МИД страны Анн Линде.
Вечером он написал, что Scania Group – производитель грузовых автомобилей и автобусов – уже наращивает деловую активность в Украине.
"Другие компании должны последовать этому примеру. Особенно IKEA, которая покинула шесть украинских заводов в период после 24 февраля. Пора возвращаться!" – добавил глава МИД.
I call on Swedish businesses to actively explore and resume operations in Ukraine. For instance, @ScaniaGroup is already increasing business activities. Others should follow suit. Especially @IKEA which has abandoned six Ukrainian factories since February 24 — time to come back!— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 29, 2022
IKEA – один из крупнейших в мире ретейлеров мебели и товаров для дома, ее магазины размещены более чем в 50 странах. Компания в мае 2020 года запустила в Украине онлайн-магазин, но практически сразу ограничила прием заявок, поскольку не смогла справиться с большим спросом. Первый офлайн магазин в Украине открыли в феврале 2021-го, он работал в Киеве.
24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. В апреле "Схеми" (проект "Радіо свобода") сообщили, что IKEA из-за войны приостановила закупки древесины из Украины, изготовленной после 24 февраля, так как легальность ее происхождения якобы нельзя проверить. В отношении древесины из Беларуси и РФ тоже введены такие ограничения, но позже.
В России компания прекратила деятельность: распродала товар, закрыла магазины, решила продать заводы и ликвидировать российскую дочернюю компанию.