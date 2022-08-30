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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"IKEA, пора возвращаться!" Кулеба призвал шведский бизнес возобновлять работу в Украине

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После начала полномасштабного вторжения IKEA покинула шесть украинских заводов, сообщил Кулеба
После начала полномасштабного вторжения IKEA покинула шесть украинских заводов, сообщил Кулеба
Фото: depositphotos.com

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 29 августа в Twitter опубликовал пост с призывом к шведскому бизнесу возобновлять работу в Украине.

Глава МИД находится с визитом в Швеции. Вчера в первой половине дня в Стокгольме провел встречи с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и главой МИД страны Анн Линде. 

Вечером он написал, что Scania Group – производитель грузовых автомобилей и автобусов – уже наращивает деловую активность в Украине. 

"Другие компании должны последовать этому примеру. Особенно IKEA, которая покинула шесть украинских заводов в период после 24 февраля. Пора возвращаться!" – добавил глава МИД.

Контекст:

IKEA – один из крупнейших в мире ретейлеров мебели и товаров для дома, ее магазины размещены более чем в 50 странах. Компания в мае 2020 года запустила в Украине онлайн-магазин, но практически сразу ограничила прием заявок, поскольку не смогла справиться с большим спросом. Первый офлайн магазин в Украине открыли в феврале 2021-го, он работал в Киеве. 

24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. В апреле "Схеми" (проект "Радіо свобода") сообщили, что IKEA из-за войны приостановила закупки древесины из Украины, изготовленной после 24 февраля, так как легальность ее происхождения якобы нельзя проверить. В отношении древесины из Беларуси и РФ тоже введены такие ограничения, но позже. 

В России компания прекратила деятельность: распродала товар, закрыла магазины, решила продать заводы и ликвидировать российскую дочернюю компанию.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Швеция, бизнес, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, IKEA, работа, Анн Линде
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