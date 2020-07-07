Иноземцев: На 1 км² российской площади уходит столько же денег за год, сколько в Швейцарии – за день

На 1 км² площади РФ за год уходит столько же денег, сколько в Швейцарии – за день, сказал в программе "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман экономист, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и директор Центра постиндустриальных исследований в Москве Владислав Иноземцев.

"Если мы поделим российский бюджет на, допустим, территорию страны – это тоже надо учитывать, да? – и сравним его со швейцарской территорией, где... Опять-таки в России большая часть необитаема, но в Швейцарии – мы тоже знаем, что люди живут в основном в долинах, а большая часть горной Швейцарии тоже необитаема… Но если мы сравним эти бюджеты, то просто единственная простая цифра: на 1 км² российской площади уходит столько же денег за год, сколько в Швейцарии – за день. Вот масштаб бюджетного финансирования российской и швейцарской экономики. То есть разрыв между Россией и Западом финансовый очень велик", – подчеркнул Иноземцев.

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Площадь территории России составляет 17 098 246 км², площадь Швейцарии – 41 285 км².

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