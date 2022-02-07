Ирландские ВВС показали в прицел крейсер России. Это случилось после репортажа российских пропагандистов об учениях ВМС РФ

4 февраля телеканал минобороны России "Звезда" распространил сюжет о военных маневрах Северного флота России. Корреспонденты находились на борту российского военного ракетного крейсера "Маршал Устинов".

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В тот же день на официальной странице Ирландского авиационного корпуса было распространено видео без комментариев, в котором держат в прицеле военный корабль. Как пишет Бурко, им оказался тот же крейсер – "Маршал Устинов".

Контекст:

Россия собиралась с 3-го по 8 февраля провести учения в Атлантическом океане, в том числе запустить ракеты в 240 км от берегов Ирландии – за пределами территориальных вод страны, но в ее исключительной экономической зоне. В МИД Ирландии называли нежелательным проведение учений со стрельбами у своих берегов, отмечает BBC. Ирландские рыбаки в знак протеста грозили вывести в море до 60 рыболовецких траулеров – в обычные места ловли, чтобы помешать российским кораблям, сообщал Sky News.

В итоге в конце января Россия согласилась перенести учения за пределы исключительной экономической зоны Ирландии.