Из РФ в США отправился президентский самолет

Этот самолет – президентский, отметило агентство и опубликовало скриншот из сервиса Flightradar, на котором показано, что отправился в борт в Вашингтон.

Маршрут самолета проложен в обход Европы – из-за вторжения РФ в Украину Евросоюз, Великобритания, США и Канада закрыли свое авиапространство для российских авиакомпаний.

У Вашингтон із Москви вилетів літак Іл 96-300 спецзагону "Росія" - це президентський борт Кремля. Хто на борту? Навіщо летять? Подивіться маршрут.https://t.co/2SkFLCJy0i pic.twitter.com/yftxzmttZs — LIGA.net (@LIGAnet) March 5, 2022

"РИА Новости", ссылаясь на заявление министерства иностранных дел РФ, сообщило, что этот самолет отправили в США за российскими дипломатами, которых выдворяют из Штатов.