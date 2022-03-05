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Из РФ в США отправился президентский самолет

Президентский борт отправили за дипломатами, заявили в МИД РФ
Президентский борт отправили за дипломатами, заявили в МИД РФ
Фото: ЕРА

5 марта из России в США отправился самолет Ил 96-300 спецотряда "Россия", сообщило агентство Ligа.net в Twitter.

Этот самолет – президентский, отметило агентство и опубликовало скриншот из сервиса Flightradar, на котором показано, что отправился в борт в Вашингтон.

Маршрут самолета проложен в обход Европы – из-за вторжения РФ в Украину Евросоюз, Великобритания, США и Канада закрыли свое авиапространство для российских авиакомпаний. 

"РИА Новости", ссылаясь на заявление министерства иностранных дел РФ, сообщило, что этот самолет отправили в США за российскими дипломатами, которых выдворяют из Штатов

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, самолет, МИД России, Вашингтон
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