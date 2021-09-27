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Канада разрешает прямые рейсы из Индии, запрещенные в апреле

Канада запретила рейсы из Индии в апреле
Канада запретила рейсы из Индии в апреле
Фото: depositphotos.com

С 27 сентября возобновляются прямые рейсы из Индии в Канаду, которые были прекращены в апреле из-за второй волны коронавируса в Индии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Канады.

Пассажирам, которые хотят прилететь из Индии в Канаду, необходимо за 18 часов до поездки сделать тест на COVID-19 в лаборатории Genestrings, расположенной над станцией метро у здания Международного аэропорта в Дели и получить отрицательный результат.

В качестве альтернативы путешественники, у которых ранее был положительный результат теста на COVID-19, могут предъявить положительный молекулярный тест, выданный сертифицированной лабораторией в Индии. Дата получения должна быть от 14 до 180 дней до их запланированного отъезда в Канаду.

Пассажирам, которые путешествуют из Индии в Канаду непрямыми рейсами, по-прежнему необходимо предоставить отрицательный результат молекулярного теста на COVID-19 перед вылетом из третьей страны.

Контекст:

Канада запретила все прямые рейсы в Индию и из нее в апреле, когда в Индии была волна COVID-19. Тогда Индия вышла на второе место в мире по общему числу COVID-19. Сейчас она опустилась на третье место с 33,7 млн случаев болезни, отмечает американский Университет Джонса Хопкинса.

Начиная с лета ситуация в Индии начала стабилизироваться. За последний месяц среднее количество случаев болезни в день снизилось до 30 тыс. (в мае суточная заболеваемость достигала 400 тыс.).

В связи с улучшением ситуации Индия возобновила поставку вакцин от коронавируса за границу и готовится открыть границы для иностранцев.

Теги: Индия, Канада, авиарейсы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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