Канада разрешает прямые рейсы из Индии, запрещенные в апреле

Пассажирам, которые хотят прилететь из Индии в Канаду, необходимо за 18 часов до поездки сделать тест на COVID-19 в лаборатории Genestrings, расположенной над станцией метро у здания Международного аэропорта в Дели и получить отрицательный результат.

В качестве альтернативы путешественники, у которых ранее был положительный результат теста на COVID-19, могут предъявить положительный молекулярный тест, выданный сертифицированной лабораторией в Индии. Дата получения должна быть от 14 до 180 дней до их запланированного отъезда в Канаду.

Пассажирам, которые путешествуют из Индии в Канаду непрямыми рейсами, по-прежнему необходимо предоставить отрицательный результат молекулярного теста на COVID-19 перед вылетом из третьей страны.