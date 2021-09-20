Индия может открыть границы для туристов в ближайшее время

Первые 5 тыс. иностранных туристов могут получить бесплатные визы. Так страна пытается возродить секторы туризма и авиации, сильно пострадавшие от пандемии COVID-19.

Официальное объявление о разрешении иностранцам посетить Индию могут сделать в течение следующих 10 дней. Решение принимается в связи с сокращением числа случаев COVID-19 в стране.

Ожидается, что безвизовый режим будет стимулировать краткосрочных туристов, посещающих Индию, уверены власти Индии.

Представители министерства внутренних дел заявили, что они все еще обсуждают, будет ли разрешен въезд иностранных туристов с определенными условиями, например, только для вакцинированных или с отрицательным ПЦР-тестом, или без них.