Кандидатов в президенты Беларуси предупредили о возможных провокациях на митингах и отключении интернета

Претендент на президентский пост Анна Канопацкая заявила, что на предвыборных митингах будут усилены меры безопасности. Другой кандидат в президенты Андрей Дмитриев добавил, что Совбез Беларуси не исключает ограничения интернета.

Кандидатов в президенты предупредили об усилении мер безопасности на предвыборных митингах Фото: news.tut.by

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков во время встречи в Центризбиркоме с кандидатами в президенты страны утром 30 июля предупредил о возможных провокациях на агитационных митингах. Об этом сообщается в эфире "Радыё Свабода".

"Основная цель встречи была предупредить о том, что возможны провокации, и эти провокации, скорее всего, будут. Потому что задержаны боевики. И таких боевиков на территории страны еще много", – сказал кандидат в президенты Сергей Черечень.

Претендент на президентский пост Анна Канопацкая заявила, что на предвыборных митингах будут усилены меры безопасности.

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Видео: Радыё Свабода / YouTube

"При проведении пикетов будут установлены дополнительные рамки, дополнительные ограждения, будет проводиться досмотр", – сказала она.

Канопацкая добавила, что права граждан и кандидатов при проведении пикетов не будут ущемлять.

Кандидат в президенты Андрей Дмитриев добавил, что Совбез Беларуси не исключает ограничения интернета в стране во время митингов. Об этом также было сказано на встрече.

Все кандидаты в президенты Беларуси отметили, что не будут менять формат своих агитационных мероприятий из-за предупреждения о провокациях.

Утром 30 июля кандидатов в президенты Беларуси пригласили на встречу с руководителем Центризбиркома страны Лидией Ермошиной. Кандидаты не знали, зачем их позвали в ЦИК. Приехавший первым на встречу Черечень предполагал, что кого-то будут снимать с предвыборной гонки либо ограничат агитационные мероприятия.

В Беларуси на 9 августа запланированы выборы президента. ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. На пост главы государства претендуют действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, жена арестованного оппозиционного блогера Сергея Тихановского, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.