Караулов: Год назад дочь сказала Путину: "Папа, ты у нас как король Лир. Только разница в том, что мы тебя не предадим"

В октябре 2019 года на дне рождения президента России Владимира Путина дочь сравнивала его с королем Лиром из пьесы Уильяма Шекспира. Об этом российский журналист и телеведущий Андрей Караулов сообщил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Там не так, как в других семьях, уверяю тебя. Там поспокойнее все-таки. И разговоры за столом и все... И кто-то из девчонок говорит: "Папа, ты у нас как король Лир. Только разница в том, что мы тебя не предадим (в пьесе короля из королевства выгоняют собственные дочери. – "ГОРДОН"). Но ты у нас как король Лир". Очень точно", – сказал он.

Караулов назвал Путина "бесконечно одиноким человеком", а его дочерей – "девками умными".

"Девка Березовского бросилась к официанту при Боре: "Трахни меня. Он не смог!". Боря пришел домой и повесился". Полный текст интервью Караулова Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Путин скрывает информацию о личной жизни. Известно, что от первого брака с Людмилой Шкребневой у него две дочери – Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986-го). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова.

Российские и западные таблоиды писали, что Путин состоит в отношениях с российской гимнасткой Алиной Кабаевой и что у них якобы есть общие дети.

В ноябре 2020 года журналисты группы "Проект" сообщили, что у Путина есть внебрачная дочь Елизавета Кривоногих. Ее матерью называют Светлану Кривоногих, которая является акционером банка "Россия".