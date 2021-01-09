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Ким Чен Ын назвал США "главным врагом" Северной Кореи

По словам лидера КНДР Ким Чен Ына, внешнеполитическая деятельность его страны должна быть сосредоточена на "подавлении и подчинении" США.

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Ким Чен Ын заявил, что его страна "как ответственная ядерная держава не будет злоупотреблять ядерным оружием"
Ким Чен Ын заявил, что  его страна "как ответственная ядерная держава не будет злоупотреблять ядерным оружием"
Фото: EPA

Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал США "главным врагом" КНДР. Об этом он сказал 8 января на VIII съезде Трудовой партии Северной Кореи, пишет агентство ЦТАК.

"Наша внешнеполитическая деятельность в будущем должна быть сосредоточена на подавлении и подчинении США, основного препятствия и самого большого врага на пути нашего революционного развития", – говорится в заявлении.

Ким Чен Ын также заявил, что его страна "как ответственная ядерная держава не будет злоупотреблять ядерным оружием, если агрессивные враждебные силы не попытаются использовать его против нас".

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд стран, ограничительные меры неоднократно расширялись. При этом наблюдатели ООН регулярно сообщают, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.

12 июня 2018 года президент Трамп и Ким Чен Ын провели 35-минутную встречу тет-а-тет на острове Сентоса в Сингапуре. По итогам состоявшегося в этот же день американско-северокорейского саммита стороны подписали соглашение. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

27–28 февраля 2019 года в Ханое прошел второй американско-северокорейский саммит с участием Трампа и Ким Чен Ына. Президент США в ходе саммита сказал, что постарается достичь с лидером КНДР договоренностей по денуклеаризации, а затем "превратить Северную Корею в экономический центр". Стороны не достигли соглашения.

30 июня 2019 года лидеры КНДР и США провели встречу в Пханмунджоме – деревне в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи. Трамп символически пересек демаркационную линию и таким образом стал первым действующим президентом США, который побывал на территории КНДР.

Теги: США, КНДР, Ким Чен Ын
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