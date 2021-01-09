Ким Чен Ын назвал США "главным врагом" Северной Кореи

По словам лидера КНДР Ким Чен Ына, внешнеполитическая деятельность его страны должна быть сосредоточена на "подавлении и подчинении" США.

Ким Чен Ын заявил, что его страна "как ответственная ядерная держава не будет злоупотреблять ядерным оружием" Фото: EPA

Северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал США "главным врагом" КНДР. Об этом он сказал 8 января на VIII съезде Трудовой партии Северной Кореи, пишет агентство ЦТАК.

"Наша внешнеполитическая деятельность в будущем должна быть сосредоточена на подавлении и подчинении США, основного препятствия и самого большого врага на пути нашего революционного развития", – говорится в заявлении.

Ким Чен Ын также заявил, что его страна "как ответственная ядерная держава не будет злоупотреблять ядерным оружием, если агрессивные враждебные силы не попытаются использовать его против нас".

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд стран, ограничительные меры неоднократно расширялись. При этом наблюдатели ООН регулярно сообщают, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.

12 июня 2018 года президент Трамп и Ким Чен Ын провели 35-минутную встречу тет-а-тет на острове Сентоса в Сингапуре. По итогам состоявшегося в этот же день американско-северокорейского саммита стороны подписали соглашение. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

27–28 февраля 2019 года в Ханое прошел второй американско-северокорейский саммит с участием Трампа и Ким Чен Ына. Президент США в ходе саммита сказал, что постарается достичь с лидером КНДР договоренностей по денуклеаризации, а затем "превратить Северную Корею в экономический центр". Стороны не достигли соглашения.

30 июня 2019 года лидеры КНДР и США провели встречу в Пханмунджоме – деревне в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи. Трамп символически пересек демаркационную линию и таким образом стал первым действующим президентом США, который побывал на территории КНДР.