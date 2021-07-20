Китай назвал клеветой обвинения в кибератаке на серверы Microsoft Exchange

Пресс-секретарь посольства КНР назвал обвинения клеветой. Он призвал британскую сторону "прекратить повторять необоснованные и безответственные обвинения в адрес Китая".

Власти КНР заявили, что Китай является главной жертвой хакеров. По информации агентства, в феврале 2021 года 830 тыс. компьютеров с IP-адресами в Китае подверглись кибератакам, 70 % которых были совершены из-за границы.

США обвинили Китай в совершении кибератак через сервис Microsoft Exchange Server. Об этом 19 июля заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Европейский совет присоединился к обвинениям Госдепартамента США.

Великобритания, Новая Зеландия, Австралия также поддержали обвинение китайских хакеров, спонсируемых государством, сообщило ВВС News