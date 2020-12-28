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Китайский суд приговорил к тюремному сроку журналистку, освещавшую вспышку COVID-19 в Ухани

Гражданскую журналистку Чжан Чжань приговорили к лишению свободы, сообщил ее адвокат Чжан Кеке. Она рассказывала о жизни в Ухане во время вспышки коронавирусной инфекции.

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Чжан Чжань в июне объявила голодовку
Чжан Чжань в июне объявила голодовку
Скриншот: WION / YouTube

Суд в китайском Шанхае приговорил к четырем годам лишения свободы 37-летнюю гражданскую журналистку Чжан Чжань. Она вела репортажи из города Ухань во время вспышки пандемии коронавируса. Об этом сообщила китайская газета South China Morning Post 28 декабря со ссылкой на одного из ее адвокатов Чжана Кеке.

Ее признали виновной в "провокации ссор и неприятностей", за что по законодательству Китая могут лишить свободы на срок до пяти лет. Сторонникам журналистки не разрешили входить в зал суда, а некоторых увезли в полицию.

Сама Чжань свою вину не признала. Журналистка в июне этого года объявила голодовку и приехала в суд в инвалидной коляске. У нее слабое здоровье, сказал Кеке в комментарии газете.

Журналистка находилась в следственном изоляторе в районе Пудун в Шанхае с середины мая, она настаивала на своей невиновности. Чжань была одной из немногих журналистов в Китае, которые рассказывали о жизни людей в Ухане во время изоляции города. Остальных, кто сообщал о ситуации, либо задерживали, либо приказывали прекратить писать в интернете, уточнила газета.

Болезнь COVID-19, первую вспышку которой зафиксировали в конце декабря в китайском городе Ухань, уже унесла 1,76 млн жизней по всему миру, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. До сих пор COVID-19 болеют 80,8 млн человек, а выздоровело уже более 45,7 млн человек.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Китае зарегистрировали 17 ноября 2019 года. Сам вирус вышел за пределы страны как минимум на два месяца раньше и распространился по всему миру. Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией 11 марта 2020 года.

Властей китайской провинции Хубэй и города Ухань обвиняли в сокрытии от центрального руководства информации о вспышке коронавируса. Вице-президент США Майк Пенс говорил, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были "более откровенными".

Теги: Китай, полиция, Шанхай, приговор, журналисты, голодовка, адвокат, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Ухань, пандемия, коронавирус
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