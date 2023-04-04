"Я чувствую личную ответственность". Клинтон заявил, что сожалеет о давлении на Украину в 1994 году, когда она отказалась от ядерного оружия

Клинтон выразил сожаление, что принимал участие в убеждении Украины отказаться от ядерного оружия в 1994 году.
"Я чувствую личную ответственность, потому что я заставил их [Украину] согласиться отказаться от своего ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия провернула бы этот трюк, если бы у Киева оставалось свое оружие", – сказал он.
В интервью бывший американский лидер признался, что знал: президент РФ Владимир Путин был не согласен с договором, подписанным его предшественником Борисом Ельциным. Документ был подписан только для того, чтобы лишить Киев стратегического вооружения.
"Когда ему стало удобно, президент Путин нарушил договор и первым взял Крым. И мне ужасно от этого плохо, потому что Украина – очень важная страна", – продолжил Клинтон.
Он подчеркнул, что западная поддержка Украины должна оставаться неизменной.
"Я думаю, что то, что сделал Путин, было очень неправильно, и я считаю, что Европа и Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину. Может наступить время, когда украинское правительство поверит, что сможет достичь мирного соглашения, с которым сможет жить, но я не думаю, что остальные из нас должны отказываться от поддержки", – сказал он.
5 декабря 1994 года был подписан так называемый Будапештский меморандум, согласно которому Великобритания, Россия и США обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Кроме Клинтона под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин и премьер Великобритании Джон Мейджор.
Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.
В январе 2021 года Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".