"Я чувствую личную ответственность". Клинтон заявил, что сожалеет о давлении на Украину в 1994 году, когда она отказалась от ядерного оружия

Клинтон выразил сожаление, что принимал участие в убеждении Украины отказаться от ядерного оружия в 1994 году.

"Я чувствую личную ответственность, потому что я заставил их [Украину] согласиться отказаться от своего ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия провернула бы этот трюк, если бы у Киева оставалось свое оружие", – сказал он.

В интервью бывший американский лидер признался, что знал: президент РФ Владимир Путин был не согласен с договором, подписанным его предшественником Борисом Ельциным. Документ был подписан только для того, чтобы лишить Киев стратегического вооружения.

"Когда ему стало удобно, президент Путин нарушил договор и первым взял Крым. И мне ужасно от этого плохо, потому что Украина – очень важная страна", – продолжил Клинтон.

Он подчеркнул, что западная поддержка Украины должна оставаться неизменной.

"Я думаю, что то, что сделал Путин, было очень неправильно, и я считаю, что Европа и Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину. Может наступить время, когда украинское правительство поверит, что сможет достичь мирного соглашения, с которым сможет жить, но я не думаю, что остальные из нас должны отказываться от поддержки", – сказал он.