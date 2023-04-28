Командующего ВС Венгрии отправили в отставку. СМИ предполагают, из-за транзита через Венгрию военной помощи Украине

Чиновника уволили без объяснения причины, отметило местное издание Index. Ему уже поставили замену – главу офиса военного представителя в НАТО и ЕС Габора Боренди.

Издание Napi.hu пишет, что причина увольнения заключается в том, что Русин-Сенди не смог "в достаточной мере" адаптироваться и оправдать ожидания министра национальной обороны Кристофа Салая-Бобровницкого, чтобы обновить и реорганизовать венгерскую оборону.

В то же время другие СМИ, в частности 444.hu и propeller, сообщили, что это связано с доставкой грузов в Украину через Венгрию. Сегодня стало известно о том, что через Венгрию в Украину летели французские военные вертолеты. Их зафиксировали в венгерском аэропорту Дьер, пишут СМИ. Они должны были через Польшу доставить груз украинским пограничникам, сказано в материале.

Также было зафиксировано, что через воздушное пространство Венгрии прошло несколько военно-транспортных самолетов. Согласно архиву Radarbox, это были канадские и американские самолеты, и они также доставляли грузы, пишет Atlatszo.

В министерстве обороны страны заявили, что Венгрия продолжает участвовать в международном воздушном сообщении и может случиться так, что другие самолеты проходят через ее воздушное пространство. В то же время, как пишет 444.hu, в ведомстве отметили, что с начала военного вторжения РФ в Украину Венгрия не допускала никаких поставок, которые "усиливают эскалацию войны".

СМИ не получили ответ от минобороны о том, связана ли отставка Русин-Сенди напрямую с инцидентом с самолетами.