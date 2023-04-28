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Командующего ВС Венгрии отправили в отставку. СМИ предполагают, из-за транзита через Венгрию военной помощи Украине

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Русин-Сенд (на фото) был уволен без объяснения причины, пишут местные СМИ
Русин-Сенд (на фото) был уволен без объяснения причины, пишут местные СМИ
Фото: EPA

Президент Венгрии Каталин Новак отправил в отставку командующего силами обороны страны Ромулуша Русин-Сенди. Решение 27 апреля было опубликовано в правительственной газете Magyar Közlöny.

Чиновника уволили без объяснения причины, отметило местное издание Index. Ему уже поставили замену – главу офиса военного представителя в НАТО и ЕС Габора Боренди. 

Издание Napi.hu пишет, что причина увольнения заключается в том, что Русин-Сенди не смог "в достаточной мере" адаптироваться и оправдать ожидания министра национальной обороны Кристофа Салая-Бобровницкого, чтобы обновить и реорганизовать венгерскую оборону. 

В то же время другие СМИ, в частности 444.hu и propeller, сообщили, что это связано с доставкой грузов в Украину через Венгрию. Сегодня стало известно о том, что через Венгрию в Украину летели французские военные вертолеты. Их зафиксировали в венгерском аэропорту Дьер, пишут СМИ. Они должны были через Польшу доставить груз украинским пограничникам, сказано в материале.

Также было зафиксировано, что через воздушное пространство Венгрии прошло несколько военно-транспортных самолетов. Согласно архиву Radarbox, это были канадские и американские самолеты, и они также доставляли грузы, пишет Atlatszo.

В министерстве обороны страны заявили, что Венгрия продолжает участвовать в международном воздушном сообщении и может случиться так, что другие самолеты проходят через ее воздушное пространство. В то же время, как пишет 444.hu, в ведомстве отметили, что с начала военного вторжения РФ в Украину Венгрия не допускала никаких поставок, которые "усиливают эскалацию войны".

СМИ не получили ответ от минобороны о том, связана ли отставка Русин-Сенди напрямую с инцидентом с самолетами.

Контекст:

Среди стран Евросоюза только Венгрия и Австрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противостояния российской агрессии, сообщили в МИД Украины.

Правительство Венгрии, в частности премьер-министр страны Виктор Орбан, неоднократно делало заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, он говорил, что Украина никогда не выиграет войну.

Также он возмутился заявлению генсек НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина станет членом НАТО.

Теги: Украина, Венгрия, аэропорт, военные, вертолет, помощь, воздушное пространство, Минобороны, война России против Украины, Каталин Новак
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