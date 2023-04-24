Украине нужно согласие России для вступления в НАТО – вице-спикер парламента Венгрии

Пока границы Украины оспариваются и продолжается вооруженный конфликт, даже собственные правила НАТО исключают ее присоединение к Альянсу, отметила Дуро Фото: EPA

Такое мнение в интервью "Известиям", опубликованном 24 апреля, высказала вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро.

"Мы не видим никаких обстоятельств, которые бы позволили нам поддержать расширение НАТО за счет Украины. До тех пор, пока границы Украины оспариваются и продолжается вооруженный конфликт, даже собственные правила НАТО исключают присоединение Киева к Альянсу, – указала Дуро. – Без риска начала войны вступление Украины возможно лишь в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 20 апреля во время визита в Киев, что будущее Украины – в НАТО. "Все члены Альянса с этим согласны", – подчеркнул он.

Заявление Столтенберга прокомментировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Что?!" – кратко написал он в Twitter.

Среди стран Евросоюза только Венгрия и Австрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противостояния российской агрессии, сообщали в МИД Украины.