Украине нужно согласие России для вступления в НАТО – вице-спикер парламента Венгрии

Такое мнение в интервью "Известиям", опубликованном 24 апреля, высказала вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро.
"Мы не видим никаких обстоятельств, которые бы позволили нам поддержать расширение НАТО за счет Украины. До тех пор, пока границы Украины оспариваются и продолжается вооруженный конфликт, даже собственные правила НАТО исключают присоединение Киева к Альянсу, – указала Дуро. – Без риска начала войны вступление Украины возможно лишь в том случае, если Россия одобрит это в виде определенного соглашения".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 20 апреля во время визита в Киев, что будущее Украины – в НАТО. "Все члены Альянса с этим согласны", – подчеркнул он.
Заявление Столтенберга прокомментировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Что?!" – кратко написал он в Twitter.
Среди стран Евросоюза только Венгрия и Австрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противостояния российской агрессии, сообщали в МИД Украины.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того, как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Столтенберг заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.