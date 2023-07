Конфликт между Джеком Ма и китайскими властями стоил его компаниям $850 млрд – Bloomberg

7 июля китайские власти заявили, что завершают расследования в отношении Ant Group Co, дочерней компании Джека Ма Alibaba Group Holding Ltd. Ему пришлось заплатить штраф в размере почти $1 млрд. Расследование началось после того, как Джек Ма раскритиковал пекинское регулирование финансового сектора в 2020 году, что "вынудило Ant Group Co прекратить то, что могло бы стать крупнейшим первичным публичным размещением акций в истории".

Как пишет Bloomberg, расходы для компаний Джека Ма не ограничились штрафами. После отмены первичного размещения Ant Group Co пришлось пересмотреть свою бизнес-модель – свернуть операции в чувствительных секторах экономики и отказаться от конкуренции с госбанками.

В результате оценка компании, которая после IPO (первичное публичное предложение) ожидалась на уровне $315 млрд, упала до $78,5 млрд, отметило СМИ.

У Alibaba Group Holding Ltd. дела обстоят не лучше, говорится в материале. Из-за давления властей IT-гигант объявил о разделении своего бизнеса на шесть подразделений, которые будут самостоятельно привлекать средства и планировать IPO.

После новости о завершении расследований против компании акции Alibaba Group Holding Ltd. подскочили на 8%. Рыночная стоимость компании достигла $234 млрд, но это на $620 млрд меньше ее пиковой стоимости в 2020 году, говорится в материале Bloomberg.

Партнер пекинской консалтинговой компании Trivium China Кендра Шефер прокомментировал, что наказания компаниям Джека Ма "за эту серию проблем" пока закончились.

Как отметил Bloomberg, конфликт Джека Ма с китайскими властями в итоге стоил его компаниям $850 млрд. Это является признаком того, насколько сложно Китаю будет восстановить доверие международных инвесторов, говорится в материале.