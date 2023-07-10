Конфликт между Джеком Ма и китайскими властями стоил его компаниям $850 млрд – Bloomberg

7 июля китайские власти заявили, что завершают расследования в отношении Ant Group Co, дочерней компании Джека Ма Alibaba Group Holding Ltd. Ему пришлось заплатить штраф в размере почти $1 млрд. Расследование началось после того, как Джек Ма раскритиковал пекинское регулирование финансового сектора в 2020 году, что "вынудило Ant Group Co прекратить то, что могло бы стать крупнейшим первичным публичным размещением акций в истории".
Как пишет Bloomberg, расходы для компаний Джека Ма не ограничились штрафами. После отмены первичного размещения Ant Group Co пришлось пересмотреть свою бизнес-модель – свернуть операции в чувствительных секторах экономики и отказаться от конкуренции с госбанками.
В результате оценка компании, которая после IPO (первичное публичное предложение) ожидалась на уровне $315 млрд, упала до $78,5 млрд, отметило СМИ.
У Alibaba Group Holding Ltd. дела обстоят не лучше, говорится в материале. Из-за давления властей IT-гигант объявил о разделении своего бизнеса на шесть подразделений, которые будут самостоятельно привлекать средства и планировать IPO.
После новости о завершении расследований против компании акции Alibaba Group Holding Ltd. подскочили на 8%. Рыночная стоимость компании достигла $234 млрд, но это на $620 млрд меньше ее пиковой стоимости в 2020 году, говорится в материале Bloomberg.
Партнер пекинской консалтинговой компании Trivium China Кендра Шефер прокомментировал, что наказания компаниям Джека Ма "за эту серию проблем" пока закончились.
Как отметил Bloomberg, конфликт Джека Ма с китайскими властями в итоге стоил его компаниям $850 млрд. Это является признаком того, насколько сложно Китаю будет восстановить доверие международных инвесторов, говорится в материале.
Джек Ма практически перестал появляться на публике после того, как в октябре 2020 года, выступая на конференции в Шанхае, он раскритиковал китайских регуляторов и обвинил государственные банки в "менталитете ломбарда".
Вскоре после этого Управление по контролю за рынком Китая объявило о начале антимонопольного расследования в отношении компании Alibaba. Регуляторы проверяли политику "принудительной эксклюзивности" компании, в частности требование Alibaba к партнерам не работать с ее конкурентами.
Китайский государственный регулятор сорвал Джеку Ма привлечение минимум $37 млрд за первичное размещение акций его новой финансово-технологической компании Ant Group. Если бы выход на биржу все же произошел, это стало бы самым крупным первичным публичным размещением в истории финансовых рынков. По информации The Wall Street Journal, за запретом стоял лично глава КНР Си Цзиньпин.
В апреле 2021 года китайские власти оштрафовали компанию Alibaba на рекордную сумму ($2,78 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства. Этот штраф побил рекорд американской компании Qualcomm, оштрафованной на $975 млн в 2015 году.
После штрафа основатель Alibaba покинул первое место в рейтинге самых богатых китайцев, спустившись на пятую позицию.
В настоящее время Джек Ма занимает пятое место среди самых богатых китайцев в рейтинге Forbes с состоянием в $23,5 млрд. В мировом рейтинге миллиардеров он на 63-м месте.