Корабли РФ девять месяцев ждали о Турции разрешения зайти в Черное море, вернулись назад – главред BlackSeaNews

Он сослался на опубликованные в тот же день в Twitter наблюдателей за кораблями в проливах возле Сингапура снимки российских кораблей.
"Ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ Varyag (011), большой противолодочный корабль Admiral Tributs (564) [...] в Сингапурском проливе на пути к месту базирования Владивосток из Средиземного моря, они пробыли там со 2 февраля 2022 года, готовились идти в Черное море атаковать украинские берега", – написал Клименко.
Он обратил внимание, что на кораблях были нарисованы символы российской агрессии против Украины – знаки "Z" и "V".
"Это как в старом анекдоте: "Не пригодилось". И все из-за Турции с ее проливами. А ожидали девять месяцев. Устали, ремонтироваться не было где, экипажи одичали", – прокомментировал ситуацию Клименко.
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Конвенция Монтре 1936 года о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, через которые возможен проход судов в Черное море, устанавливает суверенитет над проливами Турции и ограничивает доступ иностранных военно-морских кораблей в Черное море.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Турция ограничила проход военных кораблей в Черное море.
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 6 ноября украинская армия уничтожила в двух морях 16 кораблей и катеров российских оккупантов, в том числе флагман Черноморского флота России крейсер "Москва".