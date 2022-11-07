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Корабли РФ девять месяцев ждали о Турции разрешения зайти в Черное море, вернулись назад – главред BlackSeaNews

На российских кораблях нарисованы символы российской агрессии против Украины
На российских кораблях нарисованы символы российской агрессии против Украины
Фото: Straits Sights / Twitter

Корабли Тихоокеанского флота РФ, которые намеревались зайти в Черное море и атаковать Украину, отправились назад в места базирования. Об этом сообщил 6 ноября в Fаcebook главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

Он сослался на опубликованные в тот же день в Twitter наблюдателей за кораблями в проливах возле Сингапура снимки российских кораблей.

"Ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ Varyag (011), большой противолодочный корабль Admiral Tributs (564) [...] в Сингапурском проливе на пути к месту базирования Владивосток из Средиземного моря, они пробыли там со 2 февраля 2022 года, готовились идти в Черное море атаковать украинские берега", – написал Клименко.

Он обратил внимание, что на кораблях были нарисованы символы российской агрессии против Украины – знаки "Z" и "V".

"Это как в старом анекдоте: "Не пригодилось". И все из-за Турции с ее проливами. А ожидали девять месяцев. Устали, ремонтироваться не было где, экипажи одичали", – прокомментировал ситуацию Клименко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0277ebsFdAU1JUREk42KGZ3pbBzSYtw1Pwv3zYk2vzp7RfSbvUvK1rrk4Wks4xBRCFl&id=100003576664760

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Контекст:

Конвенция Монтре 1936 года о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, через которые возможен проход судов в Черное море, устанавливает суверенитет над проливами Турции и ограничивает доступ иностранных военно-морских кораблей в Черное море.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Турция ограничила проход военных кораблей в Черное море.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 6 ноября украинская армия уничтожила в двух морях 16 кораблей и катеров российских оккупантов, в том числе флагман Черноморского флота России крейсер "Москва".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Турция, Черное море, корабль, крейсер, Сингапур, Босфор, Андрей Клименко, корабли, море
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