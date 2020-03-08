Коронавирус SARS-CoV-2. В Иране за сутки умерло 49 человек

За последние сутки в Иране 49 человек умерли от коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщает агентство IRNA, об этом на пресс-конференции 8 марта заявил глава управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.
Общее количество жертв эпидемии в стране достигло 194.
2134 человека из 6566 зараженных коронавирусом выздоровели, отметил Джаханпур. Наибольшее количество инфицированных – в столице Ирана Тегерана (более 1800).
Наибольшее суточное количество смертей зафиксировано именно в Иране; так, в Китае 7 марта скончалось 27 человек, в Италии – 36.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на 7 марта в мире было зарегистрировано 101 927 случаев заражения новым коронавирусом.