Коронавирус SARS-CoV-2. В Иране за сутки умерло 49 человек

Наибольшая суточная смертность от коронавирусной инфекции фиксируется в Иране. Всего в этой стране жертвами эпидемии стали 194 человека.

За последние сутки в Иране 49 человек умерли от коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщает агентство IRNA, об этом на пресс-конференции 8 марта заявил глава управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

Общее количество жертв эпидемии в стране достигло 194.

2134 человека из 6566 зараженных коронавирусом выздоровели, отметил Джаханпур. Наибольшее количество инфицированных – в столице Ирана Тегерана (более 1800).

Наибольшее суточное количество смертей зафиксировано именно в Иране; так, в Китае 7 марта скончалось 27 человек, в Италии – 36.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на 7 марта в мире было зарегистрировано 101 927 случаев заражения новым коронавирусом.