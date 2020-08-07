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Кот МИД Великобритании Палмерстон уходит на пенсию

В "письме" к постоянному секретарю министерства иностранных дел Великобритании Саймону Макдоналду кот Палмерстон "заявил", что решил немного отдохнуть вдали от всеобщего внимания.

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Палмерстон был на "службе" в МИД с 2016 года
Палмерстон был на "службе" в МИД с 2016 года
Фото: EPA

Кот Палмерстон, который четыре года был на "службе" в британском министерстве иностранных дел, ушел на пенсию. Об этом говорится в "письме" кота к постоянному секретарю министерства Саймону Макдоналду, опубликованном на странице Палмерстона в Twitter 7 августа.

"После четырех лет службы в министерстве на должности главного мышелова я решил, что пришло время выйти на пенсию и немного отдохнуть вдали от всеобщего внимания", – "написал" кот.

Также Палмерстон "заявил", что из-за пандемии коронавируса "решил работать из дома, оставаясь по-прежнему прилежным". Кот "написал", что переехал в сельскую местность и обещает остаться "послом Великобритании".

Как пишет BBC, возможными "преемниками" Палмерстона могут быть коты Каннинг, Батерст, Бальфур, Иден, Рифкинд и Милибэнд. 

Кота Палмерстона взяли на "службу" в британский МИД в 2016 году из приюта, до этого он был уличным котом. Животное назвали в честь лорда Палмерстона, который был премьер-министром Великобритании в 18551858 и 18591865 годах. BBC шутит, что кот Ларри, с которым у Палмерстона бывали драки, пока не прокомментировал уход мышелова из МИД.

Теги: Великобритания, МИД Великобритании, кошки
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