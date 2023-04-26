Красную площадь в Москве закроют на две недели из-за подготовки к параду 9 мая

Раньше Красную площадь также закрывали из-за парада, но так надолго – впервые Фото: ЕРА

Доступ на площадь будет ограничен на две недели перед празднованием 9 мая.

"В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, с 27 апреля по 10 мая 2023 года Красная площадь будет закрыта для посещения", – говорится в сообщении.

В прошлом Красную площадь также временно закрывали из-за парада, однако на столь долгий срок она закрывается впервые, пишет "Русская служба ВВС". В 2022 году доступ для публики был ограничен с 4-го по 9 мая.

О причинах в перемене сроков в этом году не сообщалось, однако комментаторы связывают это с опасениями российских властей в связи с участившимися случаями появления в российском небе украинских беспилотников, отмечает издание.

По данным "Радио свобода", в этом году 9 мая на площади пройдет парад с участием более 10 тыс. военных и 125 единиц техники. Также на мероприятии планирует выступить президент РФ Владимир Путин.