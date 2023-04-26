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Красную площадь в Москве закроют на две недели из-за подготовки к параду 9 мая

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Раньше Красную площадь также закрывали из-за парада, но так надолго впервые
Раньше Красную площадь также закрывали из-за парада, но так надолго – впервые
Фото: ЕРА

В российской столице закрывают для посещений Красную площадь. Об этом 25 апреля сообщил пресс-центр Федеральной службы охраны России.

Доступ на площадь будет ограничен на две недели перед празднованием 9 мая.

"В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, с 27 апреля по 10 мая 2023 года Красная площадь будет закрыта для посещения", – говорится в сообщении.

В прошлом Красную площадь также временно закрывали из-за парада, однако на столь долгий срок она закрывается впервые, пишет "Русская служба ВВС". В 2022 году доступ для публики был ограничен с 4-го по 9 мая.

О причинах в перемене сроков в этом году не сообщалось, однако комментаторы связывают это с опасениями российских властей в связи с участившимися случаями появления в российском небе украинских беспилотников, отмечает издание.

По данным "Радио свобода", в этом году 9 мая на площади пройдет парад с участием более 10 тыс. военных и 125 единиц техники. Также на мероприятии планирует выступить президент РФ Владимир Путин.

Контекст:

О готовящемся на Красной площади параде ранее сообщал министр обороны России Сергей Шойгу, пишут "Ведомости". В Кремле допускали, что на параде на Красной площади будут представлены военные, участвовавшие в войне с Украиной. 

В начале апреля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "каких-либо изменений в планах проведения парада нет", но по-прежнему планируется, что на мероприятии "будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности", сообщило издание "Газета.Ru"

При этом власти Курской и Белгородской областей России, которые граничат с Украиной, решили не проводить в этом году парады, посвященные Дню Победы. Оккупационные российские власти украинского Крыма тоже решили отказаться от проведения публичных мероприятий 9 мая.

Украинский бизнесмен, соучредитель Monobank и производитель БПЛА "Довбуш Т10" Владимир Яценко пообещал 20 млн грн тому, чей БПЛА долетит до Красной площади на 9 мая. "Чтобы не было недоразумений, на крыльях должен быть украинский лозунг – например, "Слава Украине", "Героям слава" и так далее", – назвал он условие.

Теги: Россия, Владимир Путин, Москва, 9 мая, ФСО, парад, Красная площадь
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