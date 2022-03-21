Крупнейший российский аэропорт Шереметьево отправил в простой 40% персонала

По данным издания, речь идет о 6–7 тыс. человек.

Авиатрафик в Шереметьево резко упал в конце февраля из-за прекращения полетов российских авиакомпаний за границу.

Аэропорт объявил о приостановке всех инвестиционных проектов и закрытии трех своих терминалов.

В приказе говорится, что простой объявлен по причинам, "не зависящим от работодателя и работников", и в связи с "критическим снижением пассажиропотока" на фоне санкций против РФ, а также закрытием воздушного пространства рядом стран.

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.