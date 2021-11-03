Кулеба рассказал, что дипломаты в Глазго подходили к Зеленскому и просили сфотографироваться с ним

Кулеба отметил, что разгоняется внешнеполитический комплекс неполноценности Украины.

"Якобы мы никому не нужны, никто Украину не ценит. Это большая ложь и манипуляция. Уверяю вас, если бы вы были в Глазго, в зале, где проходили встречи, вы бы увидели, каким авторитетом пользуется Украина и президент Украины лично. Были даже некоторые дипломаты, которые подходили к президенту, говорили, что очень хорошо его знают, уважают, и просили просто с ним сфотографироваться", – рассказал глава МИД.

Контекст:

26-я конференция ООН по изменению климата проходит в Глазго (Великобритания). Она открылась 31 октября и продлится до 12 ноября. Саммит соберет представителей стран для ускорения действий по достижению целей Парижского соглашения, отметили на официальном сайте мероприятия.

Зеленский 1 ноября в кулуарах климатического саммита встретился с Меркель. Одной из тем беседы были ситуация с безопасностью на Донбассе и переговоры по урегулированию конфликта. Президент Украины в рамках конференции провел встречи с премьер-министрами Великобритании и Канады Борисом Джонсоном и Джастином Трюдо. Зеленский также встретился с президентом США Джо Байденом и обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном военно-оборонное сотрудничество двух стран.

В рамках климатической конференции Зеленский провел 13 двусторонних встреч, сообщил 3 ноября Кулеба. По его словам, некоторые контакты состоялись впервые в истории, в частности встречи с президентами Анголы и Либерии.