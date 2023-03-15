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МИР

Россию нужно выгнать из Совета Безопасности ООН – Кулеба

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Кулеба высказался о пребывании России в Совбезе ООН
Кулеба высказался о пребывании России в Совбезе ООН
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Международные организации и форумы не выполняют свои ключевые задачи – предотвращение войн и их прекращение. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своей колонке для издания The Hill, опубликованной 15 марта. Перевод колонки на украинский язык публикует сайт МИД Украины.

По его словам, многосторонняя дипломатия бездействует в тот момент, когда она особенно нужна, в то время как Россия ведет неспровоцированную войну против Украины.

"Можно ли сохранить мир, основанный на правилах, если страна, обладающая статусом постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (то есть одной из пяти стран, которые должны его защищать), нагло и демонстративно его растоптала?" – пишет Кулеба.

Он напомнил, что 1945 году, после второй мировой войны, была создана Организация Объединенных Наций. Ее миссия состоит в защите общих правил, гарантирующих, что более крупные и сильные страны не нападают на меньшие, не аннексируют их территорию и не разделяют ее силой, подчеркнул Кулеба. США, Советский Союз, Великобритания, Франция и Китай взяли на себя особую ответственность за поддержание мира, но Россия показала, что она является мошенником, заявил министр.

"Агрессия против Украины не является единичным случаем. Нападение на Грузию в 2008 году, угрозы Молдове, незаконная попытка аннексии украинского Крыма в 2014 году, вмешательство во внутреннюю политику США, использование энергии и информации как оружия, насадка собственному населению идеологии милитаризма и империализма, систематическое использование допинга в международном спорте, дестабилизация и эксплуатация стран Африки наемниками "Вагнера" – Россия давно поставила себя вне каких-либо правил", – написал он.

Кулеба считает, что России позволили поверить в ее абсолютную безнаказанность. Начало было положено в декабре 1991 года, когда представители России незаконно заняли место СССР в Совете Безопасности ООН, подчеркнул министр. Он назвал это "крупнейшим дипломатическим мошенничеством ХХ века". 

"В феврале я отметил заседание Совета Безопасности ООН, что Россия превратила кресло постоянного члена Совбеза ООН в свой трон безнаказанности. Сегодня мы имеем дело с последствиями нарушения правил 32 лет назад. Россия никогда юридически не приобретала статус постоянного члена Совета Безопасности ООН и должна быть изгнана из этого уважаемого органа. В противном случае преступник в кресле судьи будет продолжать подвергать сомнению легитимность всей системы ООН", – заявил Кулеба.

Контекст:

26 декабря 2022 года Украина инициировала процесс, целью которого является исключение России из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и в целом из ООН.

Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.

Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в начале февраля объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Совет Безопасности ООН, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, война России против Украины
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