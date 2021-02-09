Лабораторное происхождение коронавируса маловероятно – ВОЗ

У Всемирной организации здравоохранения остались три версии происхождения коронавируса, распространение которого привело к пандемии.

Появление приведшего к пандемии коронавируса в лаборатории маловероятно, заявили 9 февраля на брифинге в китайском Ухане, откуда началось распространение COVID-19, представители миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Представители организации отчитывались о предварительных итогах исследования о происхождении коронавируса.

Ранее у ВОЗ было четыре версии передачи вируса человеку: от летучих мышей, от промежуточного вида животных, через продукты питания (например, морепродукты) и создание в лаборатории.

Глава исследовательской миссии Питер Бен Эмбарек отметил, что "лабораторную" версию считают маловероятной и не будут рекомендовать изучать ее дальше.

Представители ВОЗ считают, что реальнее всего версия с промежуточным носителем. Речь идет о представителе фауны, к которому вирус мог попасть, например, от летучей мыши, адаптироваться и в дальнейшем передаться человеку.

Участники пресс-конференции объяснили, что передать вирус человеку могли летучие мыши, кошки и другие животные.

Точное происхождение коронавируса пока не установлено, подчеркнули в ВОЗ.

Впервые новый тип коронавируса 2019-nCoV, вызывающий атипичную пневмонию (в середине февраля вирус получил новое название SARS-CoV-2), был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане, население которого составляет более 11 млн человек. Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов "Хуанань": первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

14 января в Ухань прибыла миссия ученых ВОЗ из 13 человек, которые расследуют причины пандемии.