Все ранее запланированные визиты и встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова перенесены на более поздний срок, сообщила спикер российского МИД Мария Захарова.

По словам Захаровой, Лавров чувствует себя хорошо Фото: ЕРА

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19. Об этом 27 октября в Facebook сообщила спикер российского МИД Мария Захарова.

"В связи с контактом с зараженным COVID-19 Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции", – написала Захарова.

По ее словам, Лавров чувствует себя хорошо, однако все ранее запланированные визиты и встречи министра перенесены на более поздний срок.

"Мы регулярно сдаем тесты, следуем предписаниям", – добавила Захарова.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За последние сутки в России зафиксировали 16 550 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерло 320 человек. Всего с начала пандемии в РФ инфицировалось 1,548 млн человек, из которых почти 1,159 млн выздоровели. Умерло 26 589 пациентов.